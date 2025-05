Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De ene persoon gaat al wat ordelijker te werk dan de andere. Zo heb je mensen die altijd maximaal vijf actieve tabbladen in hun internetbrowser hebben en mensen die gemiddeld twintig open tabbladen hebben. Behoor jij tot deze tweede groep? Dan hebben we een handige tip zodat je orde kan creëren in je chaos van tabbladen met behulp van tabbladgroepen in Firefox.

Geen add-ons nodig

Wie liever geen add-ons (extensies) downloadt, zal blij zijn om te horen dat tabbladgroepen standaard aanwezig in Mozilla Firefox vanaf versie 138.0. Normaal wordt Firefox automatisch geüpdatet, maar als dat niet gebeurd zou zijn, moet je de browser even afsluiten en heropstarten. Wanneer je dan op een open tabblad klikt met de rechter muisknop, zie je een drop-down menu met als tweede optie “Tabblad aan nieuwe groep toevoegen”.

Tabbladgroepen aanmaken

Zodra je op “Tabblad aan nieuwe groep toevoegen” klikt, opent er een nieuw menu onder het actieve tabblad. Daarin moet je een naam invoeren voor deze groep en een kleur aanduiden. Je ziet nu dat de naam die je hebt ingegeven links van het tabblad verschijnt in de overeenkomstige kleur. Om de naam en/of kleur van de groep aan te passen, kan je rechts klikken op het gekleurde vakje met de naam. Nadat je de naam en/of kleur hebt aangepast, hoef je trouwens nergens iets op te slaan, want dit gebeurt automatisch.

Tabblad aan tabbladgroep toevoegen

Na de vorige stap heb je één tabbladgroep met daarin ook slechts één tabblad. Heel nuttig is dat nog niet. Als je nu op een tabblad klikt dat nog niet in die groep zit, zie je “Tabblad aan groep toevoegen” als tweede optie in het drop-down menu. Hier heb je de optie om het tabblad toe te voegen aan de groep die je net gemaakt hebt of een nieuwe groep aan te maken voor dit tabblad. Wij gaan hier verder met de eerste optie en het tabblad aan de bestaande groep toe te voegen. Je ziet dat de gekleurde lijn die onder het eerste tabblad stond nu doorgetrokken wordt tot onder het nieuwe tabblad.

Tabbladgroepen beheren

We hebben voor deze stap twee extra tabbladgroepen gemaakt en hebben er nu drie in totaal (tech nieuws, tech shops en vakantie) met daarin elk twee tabbladen. Wanneer we nu klikken op een van de labels, worden de tabbladen samengevouwen zodat we alleen nog maar het label zien in de tabbladbalk. Je kan ook alle tabbladen in een tabbladgroep tegelijkertijd sluiten door rechts te klikken en helemaal onderaan het drop-down menu op de rode tekst “Groep verwijderen” te klikken. Je kan ten slotte nog een tabblad toevoegen aan of verwijderen uit tabbladgroepen door ermee te slepen.

