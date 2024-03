Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Een internetbrowser bewaart allerlei informatie, zonder dat je dat misschien doorhebt. Firefox Focus doet er daarentegen alles aan om je privacy te bewaren. Overal op het internet word je gevolgd. Elke website die opent, vraagt om cookies te accepteren en je browser zelf werkt natuurlijk beter als je een account aanmaakt die je zoekgeschiedenis bijhoudt en synchroniseert met andere apparaten. Mozilla, ontwikkelaar van de Firefox-browser, heeft daar iets op gevonden. Ze hebben namelijk een aangepaste (nog meer) privacygerichte versie van hun browser ontwikkeld, onder de naam Firefox Focus.

Stap 1 / Downloaden op je smartphone

Belangrijk om te weten, is dat Firefox Focus momenteel alleen beschikbaar is voor smartphones en tablets. Je kan het downloaden in de Google Play Store en Apple App Store. Het gaat hier dus om een losse app en geen onderdeel van de gewone Firefox-browser. Zoek op ‘Firefox Focus Browser’ en de app verschijnt tussen de zoekresultaten. Je kan hem herkennen aan de oranjerode bol met daarrond een paarse vos.

Firefox Focus is een losse app.

Stap 2 / Snelle set-up zonder account

De meeste browsers vragen je al vrij snel na de installatie om een account aan te maken of in te loggen. Firefox Focus doet dit niet, want je kan hier überhaupt geen account maken. Wanneer je de app voor het eerst opent, krijg je alleen de vraag om hem in te stellen als standaardbrowser. Zodra je een eerste letter in de zoekbalk typt, krijg je de vraag of Firefox Focus zoeksuggesties van Google mag ophalen. Standaard is dit namelijk uitgeschakeld.

Geen suggesties, geen afleiding.

Stap 3 / Nog meer privacy

Firefox Focus toont geen zoeksuggesties, maar vult soms wel de URL automatisch aan. De app vult standaard URL’s aan van ongeveer 500 populaire websites. Begin je bijvoorbeeld ‘www.fa’ te typen, dan krijg je Facebook als suggestie. Ook dit kan je uitschakelen. Tik op de drie puntjes rechtsboven om naar de instellingen te gaan en ga vervolgens naar Zoeken. In dit menu tik je nu op ‘URL’s automatisch aanvullen’. Daar zie je twee opties die standaard ingeschakeld zijn. De eerste optie vult topwebsites aan en de tweede kan door jou gekozen websites aanvullen.

Geen automatisch aangevulde URL’s, geen probleem.

Stap 4 / Extra beveiliging

Ten slotte nemen we nog een kijkje in het menu voor privacy en beveiliging. Scrol hier naar beneden tot je bij het submenu Wisselen tussen apps bent. Hiermee kan je de Firefox Focus zelf extra beveiligen. Schakel de eerste optie in om een vingerafdrukscan uit te voeren (alleen op Android-apparaten met zo’n sensor) als je naar een nieuwe website surft. Schakel je dit in, dan wordt Stealth automatisch ingeschakeld. Met deze instellingen kan je geen screenshots meer nemen in Firefox Focus en wordt de app zwart gemaakt in het app-overzicht, zoals de meeste bank-apps.

Voeg wat extra beveiliging toe aan de app.