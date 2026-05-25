Veiliger browsen met deze Google Chrome-extensies

Browserextensies kunnen het leven een stuk eenvoudiger maken. Maar met de juiste extensies, browse je ook een stukje veiliger. Welke extensies je kan uitproberen en waarvoor? We zetten ze voor je op een rij.

Misschien voelt het internet de laatste jaren steeds iets veiliger. Besmettingen met malware komen (zeker als je betrouwbare sites bezoekt) net wat minder vaak voor. Maar dat wil zeker niet zeggen dat er geen schadelijke sites meer bestaan of dat betrouwbare sites niet alsnog besmet kunnen raken. Naast een goed antivirusprogramma (op Windows gewoon Microsoft Defender), kan je met browserextensies ook nog wat voorzorgsmaatregelen nemen. Dat zijn uiterst kleine apps voor in je browser die specifieke acties uitvoeren, zoals het blokkeren van advertenties of pop-ups. En nog goed nieuws: die zijn allemaal gratis, of toch zeker de varianten die wij aanraden. Genoeg reden dus om ze gewoon te installeren.

1. uBlock Origin Lite

Misschien een inkoppertje, maar een adblocker is eigenlijk een basisbehoefte voor in webbrowsers. En niet alleen om de websites die je bezoekt vrij te maken van advertenties, maar ook voor je veiligheid. Advertenties kunnen namelijk schadelijke code bevatten waarmee je pc geïnfecteerd wordt. Hoewel dat bij betrouwbare advertentieplatformen weinig voorkomt, zijn er al geregeld gevallen van malwarebesmetting bij minder betrouwbare partijen. Voor welke blocker je kiest, is deels afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Maar wij raden uBlock Origin Lite aan, op dit moment een van de beste adblockers voor Google Chrome. Het grote voordeel van uBlock is dat de filterlijsten ook razendsnel worden bijgewerkt en je daardoor eigenlijk nooit advertenties ziet. Bovendien kan je via de instellingen nog aparte filterlijsten instellen. Die lijsten bepalen welke advertenties of andere website-elementen (zoals chatvensters) je al dan niet ziet.

2. Poper Blocker

In het verlengde van een adblocker heb je ook extensies die puur pop-ups van websites blokkeren. En ook die zijn (behalve ongewenst) niet altijd even veilig. Bij besmette websites leiden die pop-ups soms naar malwarepagina’s of andere besmette websites, waar je pc eveneens door geïnfecteerd kan raken. Poper Blocker blokkeert zulke pop-ups, pop-unders en andersoortige schadelijke overlays. De app kan zelfs advertenties voor je blokkeren, maar daarvoor raden we nog steeds uBlock aan. Houd er bij Poper Blocker wel rekening mee dat het alle pop-ups blokkeert, ook diegene die je soms wel nodig hebt. Sommige webshops laden hun bestellingsbevestiging of een redirect namelijk in een pop-up of overlay, maar dat werkt dan natuurlijk niet. Voor zulke websites kun je Poper Blocker dan ook best uitschakelen.

3. Safeonweb

We hebben de extensie al belicht in Clickx, maar hij is er niet minder relevant op geworden: de Safeonweb-extensie voor Chrome. Die werkt als een soort stoplicht dat je in één oogopslag vertelt hoe veilig of potentieel schadelijk een website is. Bij een groene score (4 op 4) is een website doorgaans veilig om te bezoeken, bij 1 tot 3 op 4 is de site doorgaans ‘oké’ om verder op te browsen. Voelt het wat fishy, deel dan alvast geen (gevoelige) gegevens. En dan is er de laagste score (0 op 4), waarbij het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB), dat Safeonweb beheert, je afraadt de website nog verder te bezoeken. Het wordt op zulke sites ook sterk ontraden om informatie te delen.

4. Temp Mail

Misschien iets minder voor de hand liggend is een tijdelijk e-mailadres wanneer je gaat browsen. Maar het kan net wel heel handig zijn als je bedrijven niet je echte mailadres wilt geven en toch toegang tot een dienst wilt krijgen. In principe bieden steeds meer wachtwoordmanagers al zo’n e-mailalias aan, zelfs Apple heeft dat en datzelfde geldt voor Proton Pass, maar de Temp Mail-extensie van Privatix LTD maakt dat nog net iets makkelijker. Het aanmaken van een alias is zo simpel als het downloaden van de extensie, erop klikken en je hebt meteen een alias die je gratis kunt gebruiken. Let wel, zo’n alias wil je niet gebruiken voor belangrijke diensten, maar eigenlijk alleen voor spam. Een nieuwsbrief die je kortingscodes kan opleveren? Check. Een account aanmaken om een bestelling mee te plaatsen? Nope. Met zo’n app als Temp Mail hoef je in ieder geval een potentieel schadelijke of vreemde site niet je echte mailadres te geven.