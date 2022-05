Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wat is een browser?

Een browser is een applicatie waarmee je pagina’s op het internet kunt bekijken. Ook jij gebruikt er een om deze pagina te lezen. De meest bekende hiervan is Google Chrome, maar andere bekende browsers zijn: Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Safari.

Of Google Chrome voor jou de beste browser is, ligt aan je noden en wensen. Elke webbrowser heeft zo zijn voor- en nadelen. Als je op je privacy gericht bent, is Chrome niet meteen de beste browser.

Weet je niet goed welke browser juist bij jouw noden past? TechPulse maakte een overzicht.

Wat is een standaardbrowser?

Je standaardbrowser is de degene die gebruikt word als je op een weblink klikt buiten een webbrowser. Een voorbeeld hiervan is een link in een word document of als iemand je een chat-bericht stuurt met een linkje.

De standaardbrowser is voor windows apparaten altijd Microsoft Edge, gelukkig kan je deze ook aanpassen. Hier lees je hoe dat moet.