In topvorm met de beste sport-apps

Bewegen, lenig worden, aan je conditie werken: het zijn raadgevingen die we uit alle hoeken horen. Maar hoe begin je eraan? Met deze apps kan je, vaak gratis, gerichte trainingen op jouw maat krijgen met alle tips die je nodig kan hebben.

Voor sporten als krachttraining, pilates en yoga heb je niet veel attributen nodig, maar ze helpen je wel op alle vlakken sterker en leniger te worden. Net dat kan je levenskwaliteit naar nieuwe hoogten stuwen. Die sporten vind je alvast terug in de apps uit ons overzicht. Een zwakke rug? Zoek op ‘core stability’ (rompstabiliteit) en je krijgt de nodige trainingen voorgeschoteld. Rol je matje uit over de grond en je kan aan de slag. Ben je sowieso sportief, dan kan je dit soort trainingen zien als een extra activiteit om je lenigheid en rompstabiliteit op punt te houden of krijgen. Zeker als je een kantoorjob hebt of te vaak stil zit, kan het geen kwaad om daar wat aan te werken. Hou er rekening mee dat je voor sommige oefeningen niet alleen een sportmatje nodig hebt, maar ook elastieken of gewichten. Kijk je even rond bij de discountwinkels, dan kan je dat soort attributen vaak voor erg lage prijzen scoren.

Nike Training Club: veel variatie en mooie content

Net als Nike Running Club voor het lopen heeft Nike een algemene trainingsapp waarvoor je je kredietkaart niet aan het werk moet zetten. Aan de hand van filmpjes met duidelijke uitleg weet je wat de coach van je verwacht. De oefeningen gaan van opwarmingen voor andere sporten tot complete trainingen op basis van pilates, circuittraining (HIIT), yoga en krachttraining. Bij elke training staat vermeld wat je van eventuele attributen nodig hebt. Ook voor trainingen in de fitnesszaal is er een sectie voorzien. De variatie is groot genoeg om je héél lang bezig te houden. De lengte van de trainingen varieert van enkele minuten tot een kwartiertje en zelfs een uur, afhankelijk van de tijd die je ter beschikking hebt en je mogelijkheden.

Er zitten nieuwe video’s tussen die er heel gelikt uitzien, maar er zitten ook wat oudere filmpjes tussen, waarbij niet de persoon in beeld, maar een andere stem je toespreekt. Die laatste optie maakt het iets minder rechtstreeks, maar elke training is wel doeltreffend. Daar draait het uiteindelijk om. Wil je meer structuur in je conditieopbouw, dan kan je bij Programma’s een reeks trainingen krijgen. Daarbij zitten er zelfs die je met het hele gezin kan doen en andere waarbij je meteen voldoende materiaal krijgt om drie keer per week, zes weken lang aan de slag te gaan. Gepersonaliseerde schema’s ga je niet krijgen, maar het aanbod is voldoende ruim om iets te vinden dat bij jou past.

Prijs: gratis

Apple Fitness+: eindelijk ook bij ons

Samen met 26 andere landen kregen België en Nederland onlangs eindelijk toegang tot Fitness+ van Apple. Terwijl de instructies vanuit het Engels zijn gedubd in het Duits en Spaans, is dat nog niet het geval voor het Nederlands. Je moet het dus nog altijd doen met ondertitels. Maar je hebt wel meteen toegang tot de volledige bibliotheek met instructievideo’s. Tijdens het trainen of mediteren kan je kiezen naar welke muziek je luistert. Met de juiste songs raak je nog sneller gemotiveerd om een tandje bij te steken.

De video’s werken motiverend. Het valt alvast op dat de filmpjes bij Fitness+ er heel professioneel uitzien, exact zoals je zou verwachten van een bedrijf als Apple. Bij Fitness+ kan je kiezen uit 12 verschillende types trainingen, zoals Kracht, HIIT, Pilates, Dans, Fietsen, Kickboksen en Meditatie. De lengte van een les varieert van vijf minuten tot drie kwartier. Je kan zelfs een volledig trainingsschema op maat opstellen, zodat je weet wanneer je moet trainen. Draag je een Apple Watch of heb je de AirPods Pro 3, die je hartslag meten, dan kun je die gegevens live op het scherm van je smartphone zien tijdens je training.

Wie het wil proberen, kan een gratis proefabonnement nemen of gewoon één korte les gratis proberen. Zo krijg je een idee van wat je mag verwachten. Bij die ‘samplers van de maand’ kan je altijd kiezen uit verschillende soorten trainingen. Daarna betaal je 9,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar. Het abonnement kan je delen met vijf gezinsleden.

Prijs: 9,99 euro/maand of 79,99 euro/jaar

iFit Workouts: niet goedkoop, wel knap

Deze app is origineel gemaakt voor eigenaars van fitnesstoestellen van Nordic Track, Pro-Form, Freemotion, Weider en Matrix. Heb je daar bijvoorbeeld een compatibele loopband van, dan kan je die in combinatie met deze app gebruiken. Er zijn evenwel ook tal van trainingsvideo’s te vinden waarvoor je geen toestellen nodig hebt. Zo heb je een hele reeks HIIT-trainingen (High Intensity Interval Training) met enkel je lichaamsgewicht als trainingsmiddel of krachtige pilates voor beginners. De video’s zijn professioneel gemaakt op mooie, inspirerende buitenlocaties en bieden duidelijke instructies, aangevuld met uitleg over de principes.

De coaches zijn meestal van het enthousiast motiverende type, maar werden zelden irritant.

De automatische vertalingen laten soms wat te wensen over. Zo stelden we ons al iets vreemds voor bij ‘Korte boormachines voor lopers’, maar het bleek te gaan om ‘korte drills’. Wil je hulp op maat, dan heeft iFit nu een eigen AI Coach die jou helpt om je fitnessdoel te bereiken. Het is geen goedkoop abonnement, maar het biedt door het ruime aanbod en de duidelijke videotrainingen voldoende motivatie om een hele winter lang aan de slag te blijven.

Prijs: 17,99 euro/maand of 149,99 euro/jaar

Decathlon Coach: droger maar doeltreffend

Decathlon is een naam waar je als sporter niet omheen kan. De Franse winkelketen heeft een Decat’ Coach-app ontwikkeld om de klanten ook na de aankoop aan het sporten te houden. Het idee is dus gelijkaardig aan de Nike Training-app, al zien de filmpjes er iets minder flitsend uit. Gelukkig moet je ook hier geen geld op tafel leggen: dat is al meteen een stevig pluspunt. Je kan kiezen voor losse sessies of meteen een volledig programma laten samenstellen aan de hand van vier parameters: doel, type sport, niveau en soort activiteit.

Bij Begeleide Sessies vind je twaalf sporten, waarbij je zeker al yoga, pilates, fitness cardio en krachttraining gewoon in je woonkamer kan uitvoeren. Tik je bijvoorbeeld op krachttraining, dan krijg je opnieuw een lijst aan de hand van de benodigdheden die vereist zijn: lichaamsgewicht, halters, weerstandsband, halterstang … Ook bij je finale keuze van de training krijg je nog eens de aanbevolen uitrusting te zien. Start je het filmpje, dan krijg je bij elke oefening een voorbeeld van wat de coach van je verwacht en mag je er meteen aan beginnen. In de video hoor je een metaalachtige computerstem praten die doet denken aan een oude gps. Dat is niet meteen inspirerend maar de oefeningen zijn wel heel doeltreffend. Bovendien heb je heel laagdrempelige trainingen, maar ook doorgedreven sessies. Elke training vermeldt ook de score die het al verdiende bij de gebruikers, zodat je weet hoe ‘leuk’ hij is. Deze app kan dus heel diverse sportievelingen charmeren.

De app synchroniseert met Strava, Garmin en Polar, zodat je daar ook je conditionele vooruitgang kan blijven opvolgen. Daarnaast is er een specifieke versie van de app voor de Apple Watch, zodat je die kan gebruiken om je training te begeleiden.

Prijs: gratis

