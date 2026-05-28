Meer privacy in Google Zoeken met 4 stappen

Belangrijk blijft wel om te beseffen dat Google je informatie niet automatisch van het internet verwijdert. Een verzoek tot verwijdering zorgt er vooral voor dat bepaalde resultaten niet meer in Google Zoeken verschijnen. De originele vermelding blijft dus bestaan zolang de beheerder van de website in kwestie niets aanpast. Toch is het een nuttige eerste stap, zeker wanneer het gaat om gevoelige persoonlijke gegevens of intieme beelden die zonder toestemming online staan. Via de functie ‘Resultaten over jou’ van Google kan je bovendien mee in de gaten houden of bepaalde privégegevens (opnieuw) in zoekresultaten verschijnen.

1. Zoek eerst op jezelf

Begin bij het begin: zoek in Google eerst naar je volledige naam, eventueel gecombineerd met je woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens waarvan je wil weten of ze publiek zichtbaar zijn. Bekijk niet alleen de gewone resultaten, maar zeker ook Afbeeldingen. Zie je een resultaat dat je wil verwijderen, noteer dan de exacte URL van de pagina en indien nodig ook de URL van de afbeelding. Bij het resultaat kan je door op de drie puntjes te klikken als je wil meteen al een verwijderingsverzoek opstarten. Dit kan ook bij Afbeeldingen. Voor persoonlijke seksuele beelden en artificiële intieme beelden is er wel nog een aparte verwijderingsprocedure.

2. Gebruik ‘Resultaten over jou’

Ga naar myactivity.google.com/results-about-you en meld je aan met je Google-account. Daar kan je gegevens toevoegen waarvan je wil dat Google ze opvolgt. De tool zoekt dan of die informatie in Google-resultaten verschijnt en laat je een verwijderingsverzoek indienen wanneer er een match wordt gevonden. Ook kan je meldingen krijgen wanneer nieuwe resultaten met jouw gegevens opduiken.

3. Verwijderingsverzoek indienen

Niet elk gênant of vervelend zoekresultaat kan je laten verwijderen, maar met name gevoelige, persoonlijke informatie komt vaak wel in aanmerking. Denk aan bankgegevens, identificatienummers, handtekeningen, medische documenten, inloggegevens, contactinformatie en meer. Bij het indienen van het verwijderingsverzoek moet je het formulier zo volledig mogelijk invullen. Geef dus duidelijk aan welke informatie precies over jou gaat, op welke pagina die precies staat en waarom die precies verwijderd moet worden. Voeg waar mogelijk ook screenshots toe. Google beoordeelt daarna je verzoek en zal bij goedkeuring het resultaat uit Google Zoeken verwijderen, maar niet van de webpagina zelf.

4. Pak de bron aan

Wil je dat de informatie echt verdwijnt, dan moet je ook de website achter het zoekresultaat in actie laten komen. Probeer dus een manier te vinden om contact op te nemen. Leg uit welke gegevens verwijderd moeten worden en waarom. Daarbij kan je je beroepen op bijvoorbeeld privacyrechten onder de GDPR. Krijg je geen gehoor, dan zijn juridische stappen nog een optie.