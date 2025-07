Of elk begin een einde heeft, dat is nog maar de vraag. Maar elk einde heeft wel een begin, al is het niet altijd even duidelijk waar dat dan precies ligt. Vaak begint het klein en geleidelijk om dan in een noodlottige stroomversnelling te komen die tot het einde leidt. Dat was het lot van het Romeinse Rijk, maar hoe zal het Apple vergaan?

Het Romeinse Rijk is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gevallen. Het was een proces van eeuwen en een samenloop van omstandigheden die maakten dat de ooit zo machtige veroveringsmachine compleet implodeerde onder zijn eigen gewicht. Het Imperium Romanum slaagde er niet in een adequaat antwoord te bieden op politieke, economische, militaire en sociale uitdagingen, wat in 476 na Christus het definitieve einde betekende voor het West-Romeinse Rijk, dat tegen die tijd hoe dan ook al veel van zijn glorie verloren had. Geef het genoeg tijd en de groten der aarde vallen zo goed als zeker van hun voetstuk. Het is naïef te denken dat Apple daar immuun voor is.

Vastgereden in het eigen succes

Natuurlijk zal ook Apple niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Eind 2024 had het bedrijf een oorlogskas van bijna 54 miljard dollar en daar kan je wel even mee verder. Dit neemt echter niet weg dat het op een bepaald moment allemaal kan beginnen sputteren en blijven sputteren om nooit meer goed te komen.

ie puzzelstukjes leg je vooral achteraf bij elkaar, maar kunnen ook nu al opduiken in visioenen over het einde. Voor zo goed als iedereen is duidelijk dat het Apple van nu niet meer het Apple van vroeger is. Ook duidelijk is echter dat ze bij Apple hun strepen wel verdiend hebben, niet in het minst onder leiding van wijlen Steve Jobs.

Verveld van het uithangbord van innovatie naar de voorspelbare technologiereus.

Apple heeft zelden het warm water opnieuw uitgevonden, maar het slaagde er wel in tot de verbeelding te spreken en technologie op een unieke manier vorm te geven. De iPhone mag je wat dat betreft gerust revolutionair noemen. Het verleden biedt echter geen garanties voor de toekomst en voor Apple lijkt de weg naar die toekomst momenteel toch vooral bezaaid met uitdagingen en onzekerheden. Sowieso lijkt Apple al een tijdje te zijn verveld van het uithangbord van innovatie naar de voorspelbare technologiereus die zich heeft vastgereden in het eigen succes en daar maar wat blijft ploeteren.

Dat gaat goed, tot het niet meer goed gaat. En hoewel elke vergelijking doorgaans mank loopt, zijn er wel bedrijven die Apple zijn voorgegaan. Nokia en BlackBerry, om er maar twee te noemen, slaagden er niet in zich tijdig aan te passen aan een nieuwe technologische evolutie die de wereld zou gaan domineren en voor hen betekende dat het begin van het einde.

Is Apple nu op een gelijkaardige manier de AI-boot aan het missen, met alle gevolgen van dien?

Wachten op Godot

AI is een eigenaardig beestje dat de afgelopen jaren, met dank aan OpenAI en ChatGPT, in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan, een plaats die het sindsdien eigenlijk niet meer heeft afgegeven. AI is hét begrip geworden dat technologiebedrijven, groot en klein, maar al te graag in het rond strooien om niet alleen consumenten, maar vaak vooral ook investeerders te prikkelen. AI innoveert, breekt het landschap open, doet nieuwe dingen, maar het is ook een bubbel, geen lege maar vaak wel een niet heel erg goed gevulde doos met een mooie strik eromheen die, zoals wel vaker het geval is bij nieuwe technologie, vragen met zich meebrengt waar we nog geen antwoord op hebben.

AI is niet nieuw, maar wel vernieuwend en je kan er niet omheen. Bij Apple echter lijken ze momenteel vooral heel weinig te doen met wat ze ‘Apple Intelligence’ noemen, al krijgen we af en toe wel wat AI-kruimels toegeworpen. Er wordt wel volop reclame voor gemaakt, maar voorlopig is het niet meer dan beloftes van tot de verbeelding sprekende AI-toepassingen die op zich laten wachten en wachten.

Apple zal niet van de ene op de andere dag verdwijnen, maar zo gaat dat nooit met grootmachten.

Op die manier beseft de consument weliswaar dat het ook zonder AI allemaal zo slecht nog niet is, maar tegelijk toont het dat Apple de AI-boot compleet gemist lijkt te hebben en niet in staat lijkt te zijn om snel te schakelen. Dat de nieuwe Siri, die hét summum van Apple Intelligence zou moeten worden, pas ten vroegste in 2027 zou verschijnen, is dan ook verontrustend.

Wachten op Siri lijkt wel wachten op Godot. Je zou kunnen denken dat ze bij Apple gewoon hun tijd nemen, maar dat lijkt dan toch eerder van moeten. Berichten over gespannen vergaderingen achter de schermen tonen bovendien aan dat er een zenuwachtig sfeertje heerst.

AI is ook lang niet het enige waar Apple steken laat vallen. Zo heeft het bedrijf met de Apple Vision Pro en iPhone 16e om verschillende redenen enkele bedenkelijke productlanceringen achter de rug, terwijl het zich verder vooral nestelt in het comfort van het voorspelbare en zelfs daar steken laat vallen. Een vouwbare iPhone Fold en een ultradunne iPhone Air kunnen dan weliswaar weer wat tot de verbeelding spreken, met steeds hogere prijskaartjes is het nog maar de vraag of fans, zeker tegen een achtergrond van economisch onzekere tijden, het aanbod van Apple blijven slikken.

Neen, Apple zal niet van de ene op de andere dag verdwijnen, maar zo gaat dat nooit met grootmachten. Het zou ook goed kunnen dat Apple alle uitdagingen het hoofd biedt en zich door moeilijke tijden spartelt om daarna weer eens zo sterk te schitteren. Het zou echter ook kunnen dat we ooit op deze periode terugblikken en dan beseffen dat dit het moment was waarop het Imperium Technologicum van Apple langzaam, maar definitief begon af te brokkelen.