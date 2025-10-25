Jurassic Prompt: de duistere kant van mens en AI

Ik ben oprecht bezorgd, angstig zelfs en pessimistisch over de richting die we op verschillende vlakken met onze wereld uitgaan en waar ook AI geen onbelangrijke rol in speelt. Het is de tragedie van de mens die niet van zijn fouten leert.

“Your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn’t stop to think if they should.” Dit citaat uit Jurassic Park vat onze tijdsgeest pijnlijk goed samen. In de AI-revolutie die we beleven lijken commerciële belangen, hebzucht en de race om de eerste te zijn te primeren op al het andere. De mogelijkheden lijken eindeloos en magisch, maar er hangen ook reële risico’s aan vast die te snel met de mantel der liefde bedekt worden.

We lijken wel dronken van AI en schakelen gewoon nog een versnelling hoger, gordel los, handen van het stuur, het onbekende tegemoet. Fake news van de afgelopen jaren lijkt kinderspel in vergelijking met wat inmiddels mogelijk is en ook op vlak van cybersecurity dreigt AI het speelveld te veranderen.

Op papier zijn AI-bedrijven erg bekommerd om de veiligheid van gebruikers, maar in werkelijkheid komen maatregelen te laat en te beperkt om een verschil te maken. Ook overheden zijn op achtervolgen aangewezen. Technologie evolueert razendsnel, regulering beweegt traag. Bovendien is de geest al uit de fles. Deze trein is niet meer te stoppen.

Superkrachten en veelkoppig monster

Begrijp me niet verkeerd: ik wil zeker niet alleen maar negatief praten over AI. Bepaalde toepassingen zijn ronduit schitterend, niet in het minst in de medische wereld, waar AI bijvoorbeeld helpt om met behulp van patroonherkenning tumoren op te sporen, of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen versnelt. AI geeft blinden en slechtzienden meer dan ooit een accurate beschrijving van wat er rondom hen gebeurt en live vertalingen sloopt taalbarrières tussen mensen.

Op de werkvloer en in het dagelijkse leven kan AI ook een reële bijdrage leveren om efficiënter te werken. AI heeft de mogelijkheid om kennis op een ongeziene manier te bundelen en te verwerken. Het geeft ons superkrachten, maar laat ook onze duistere kantjes boven water komen. Kennis is macht en macht wordt onvermijdelijk misbruikt. AI is zo niet alleen bron van reële vooruitgang maar ook een veelkoppig monster dat ons vanuit verschillende hoeken bedreigt.

AI zorgt voor gemakzucht, maakt ons passief en dom, fraude en desinformatie worden op grote schaal geautomatiseerd en zijn dankzij deepfakes en AI-beeldgeneratie overtuigender dan ooit. Wat is echt en wat niet? Het is geen dystopisch toekomstbeeld meer. Het is wat we vandaag al zien gebeuren.

Doos van Pandora

Zijn we dan al voorbij het punt van waar geen terugkeer meer mogelijk is? Ja, eigenlijk wel. AI is de wereld ingestuurd, de modellen zijn bekend, de kennis circuleert en het wordt alleen maar meer en meer. Het is een trein zonder remmen, zonder remmingen, die niet meer te stoppen is.

Nieuwsgierigheid heeft de doos van Pandora geopend, maar macht en hebzucht houden haar open en zoals zo vaak zijn het degenen die het minst weerbaar zijn die de rekening moeten betalen: ouderen die opgelicht worden door een deepfake van hun kleindochter, leerlingen die achterop geraken omdat ze niet de middelen hebben om goed met AI te leren werken, lokale media die plaats moeten ruimen voor een synthetische eenheidsworst van wat kliks oplevert.

Tel bij die kleine verhalen nog eens de globale polarisering die AI-gestuurde desinformatie met zich kan meebrengen en je weet dat het sociale weefsel van onze maatschappij kapot dreigt te scheuren.

Nuchter en weerbaar

Wat is dan de oplossing? Als we dronken zijn van AI, hoe worden we dan weer nuchter? En dreigen we dan niet het kind met het badwater weg te gooien? Nee, de auto moet niet helemaal op slot, maar we moeten wel onze remmen en spiegels beginnen gebruiken en verkeersregels introduceren die ertoe doen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak moeten we eerst tegen een boom knallen alvorens er iets gebeurt, en dan nog verandert er niet noodzakelijk iets.

De geest is zoals gezegd uit de fles en de overheid is op eeuwig achtervolgen aangewezen. Het enige wat we kunnen doen is berusten in de nieuwe werkelijkheid en ons nuchter en weerbaar opstellen. Digitale geletterdheid is daarbij van cruciaal belang, zeker bij jongeren die als nieuwe generatie in die nieuwe wereld moeten leven.

Gezond verstand, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid zijn de beste wapens tegen dat veelkoppige monster, maar het staat in de sterren geschreven dat niet iedereen gered zal kunnen worden en dat we als mensheid gedoemd lijken om telkens opnieuw dezelfde fouten te maken. Jurassic Park kreeg heel wat sequels, en er zullen er nog heel wat meer volgen ook.