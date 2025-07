De alert slider is geen gimmick. Het is een van de meest doordachte functies ooit op een smartphone. Sinds ik in 2020 mijn eerste OnePlus Nord gebruikte, is het dé reden waarom ik telkens terugkeer naar OnePlus. Ondanks het testen van talloze andere toestellen voor reviews, mis ik die slider altijd. Je schuift ‘m omhoog of omlaag, zelfs met je telefoon nog in je broekzak, en in een seconde staat je toestel op stil, trillen of geluid. Klaar. Geen menu’s, geen widgets, geen gedoe.

Volgens CEO Pete Lau is het tijd voor verandering. De alert slider zou te veel ruimte innemen, beperkt zijn in functionaliteit, en gebruikers zouden meer personalisatie willen. Dus komt er een knop. Een slimme knop zelfs. Eentje waarmee je straks apps opent, screenshots maakt, of de zaklamp aanzet. Maar dat is precies het probleem: OnePlus vervangt eenvoud door complexiteit. Wat mensen waarderen aan de slider, is dat hij altijd werkt. Je voelt direct in welke stand hij staat. Je hoeft je scherm niet aan te zetten of op haptische feedback te vertrouwen. Het is letterlijk blindelings schakelen tussen profielen, iets wat je tientallen keren per dag doet: op kantoor, aan tafel of tijdens het sporten. Je merkt het pas echt als je het niet meer hebt.

Opvallend is dat deze stap volgt nadat Apple zijn eigen fysieke alert switch in de iPhone 15 verving door een programmeerbare knop. Apple liep ooit voorop met die slider, OnePlus nam het over en deed het zelfs beter, met drie standen in plaats van twee. En nu loopt OnePlus Apple opnieuw achterna, maar dit keer door de slider juist af te schaffen. Wat ooit een rebelse Android-onderneming was die luisterde naar zijn community, lijkt nu blind mee te bewegen met trends. Dat is pijnlijk, want die slider was juist wat OnePlus anders maakte dan al die andere Android-telefoons.

Een knop is geen vervanger

Lau zegt dat je met de nieuwe knop nog steeds geluidsprofielen kan aanpassen zonder je scherm te activeren. Maar daar zit precies het knelpunt: een knop is géén schuif. Je weet niet in welke stand hij staat zonder visuele bevestiging. De actie wordt minder vanzelfsprekend en dus minder betrouwbaar. Een schuifje heeft drie fysieke posities. Een knop moet je programmeren, onthouden en controleren. Dat is het tegenovergestelde van intuïtief. Er zijn talloze Android-merken met knoppen en shortcuts. Maar bijna geen enkel merk heeft zo’n praktische fysieke schakelaar als OnePlus. En dat is precies waarom trouwe gebruikers zich nu in de steek gelaten voelen. Toen de OnePlus 10T verscheen zonder slider, regende het kritiek. De slider keerde later terug, een teken dat OnePlus luisterde.

Waarom zouden ze dat signaal nu opnieuw negeren? Je hoeft niet altijd iets ‘slimmer’ te maken. Soms ís het al goed. De alert slider is juist het toonbeeld van functioneel design: het doet exact wat je nodig hebt, en niets meer. Dat is in een tijd van overdaad aan functies eerder een zegen dan een beperking. Niet elke knop moet honderd dingen kunnen. Eén taak perfect uitvoeren is soms meer waard. De slider is meer dan nostalgie. Het is een praktisch voordeel dat je elke dag merkt. Het is ook een stukje merkidentiteit, een feature waarvoor mensen bewust voor OnePlus kozen. Als je die weghaalt, wat blijft er dan nog over?

Luister naar je community

OnePlus is groot geworden door naar zijn community te luisteren. Die community spreekt zich nu massaal uit tegen deze beslissing. Op forums en sociale media delen gebruikers hun frustratie en teleurstelling. Niet omdat ze tegen innovatie zijn, maar omdat ze zien dat iets waardevols overboord wordt gegooid voor iets vaags. Lau noemt het een “evolutie”. Maar niet elke evolutie is een verbetering. Soms is behouden wat goed is juist de meest doordachte keuze.