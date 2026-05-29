Windows-beveiliging en Defender voldoende als antivirus? Microsoft lijkt zich te bedenken

Microsoft heeft een opvallende blogpost verwijderd waarin het bedrijf stelde dat de ingebouwde ‘Windows-beveiliging’ en Defender voor de meeste gebruikers ruim voldoende is. De tekst, die in april verscheen op het Microsoft Learning Center, suggereerde dat extra antivirussoftware in veel gevallen overbodig geworden is.

De blog had als titel ‘Best antivirus software for 2026: The built-in Windows protection you need’ en legde in detail uit welke beveiligingsfuncties standaard aanwezig zijn in Windows 11. Daarbij verwees Microsoft onder meer naar Microsoft Defender, SmartScreen, ransomwarebescherming en andere ingebouwde beveiligingslagen.

Intussen blijkt de pagina zonder uitleg verdwenen te zijn. Wie de oorspronkelijke link bezoekt, wordt nu automatisch doorgestuurd naar de algemene startpagina van het Learning Center.

Microsoft zette ingebouwde beveiliging nadrukkelijk centraal

De blog viel vooral op door de vrij uitgesproken boodschap rond antivirussoftware van derden. Microsoft stelde letterlijk dat Windows 11 voor veel gebruikers voldoende bescherming biedt zolang standaardbeveiliging actief blijft, updates correct geïnstalleerd worden en gebruikers voorzichtig omgaan met downloads en verdachte websites. Volgens Microsoft waren extra beveiligingspakketten vooral nuttig voor specifieke situaties, zoals gezinnen met meerdere toestellen of gebruikers die bijkomende functies zoals ouderlijk toezicht of identiteitsmonitoring willen.

Die formulering zorgde voor discussie omdat Microsoft daarmee impliciet stelde dat externe antivirusprogramma’s voor veel mensen weinig meerwaarde hebben. Dat ligt gevoelig, aangezien verschillende beveiligingsbedrijven nauw samenwerken met Microsoft binnen het Windows-ecosysteem.

Testorganistaie AV-Comparatives merkte op dat de blog ineens verwijderd was. Via snapshots van Archive.org blijkt dat de pagina minstens tot half mei online stond. Rond 24 mei werd ze verwijderd, zonder publieke aankondiging of uitleg van Microsoft.

Mogelijk druk vanuit beveiligingspartners

Hoewel Microsoft zelf nog geen officiële reden gaf voor het verdwijnen van de blog, vermoeden sommige waarnemers dat de boodschap niet goed viel bij beveiligingspartners. Antivirusbedrijven zoals Norton, Bitdefender, Kaspersky en ESET bouwen al jarenlang producten rond Windows-beveiliging en vormen nog steeds een belangrijke markt. Dat Microsoft openlijk suggereerde dat extra antivirussoftware vaak niet nodig is, kon daardoor snel gevoelig worden voor grote bedrijven die er hun brood mee verdienen.

Toch is de boodschap op zich niet volledig nieuw. Windows Defender scoort de voorbije jaren steeds beter in onafhankelijke beveiligingstests en groeide van een eenvoudige basisbescherming uit tot een volwaardige antivirusoplossing voor doorsneegebruikers. Veel Windows-gebruikers vertrouwen vandaag dan ook uitsluitend op de ingebouwde beveiliging van het besturingssysteem.

Microsoft heeft voorlopig nog niet gereageerd op vragen over de reden achter het verdwijnen van de blogpost.