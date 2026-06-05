Windows 11 krijgt eindelijk een slimmer en aanpasbaar rechtermuisklikmenu

Microsoft werkt aan een grote vernieuwing van het rechtermuisklikmenu in Windows 11. Het menu moet niet alleen sneller en overzichtelijker worden, maar zich ook beter aanpassen aan hoe gebruikers hun pc effectief gebruiken.

Voor veel Windows-gebruikers is het huidige contextmenu al langer een bron van frustratie. Wie met de rechtermuisknop op een bestand klikt, krijgt tegenwoordig een lange lijst aan opties voorgeschoteld, waarvan een deel zelfs verstopt zit achter “Meer opties weergeven”. Zeker sinds Windows 11 het vernieuwde menu introduceerde, klinkt geregeld kritiek dat basisfuncties moeilijker bereikbaar zijn geworden.

Persoonlijker rechtermuisklikmenu

Volgens Marcus Ash, Design and Research Lead bij Microsoft, wordt er intern gewerkt aan een nieuw systeem dat slimmer omgaat met veelgebruikte functies. Via een bericht op X liet hij weten dat het rechtermuisklikmenu sneller moet reageren én zich beter moet aanpassen aan het gedrag van de gebruiker.

@TeaAndDates @marchr working on making context menus faster, simpler by default, configurable to what you use most. more will be shared on our approach soon. — Marcus Ash (@marcusash) June 3, 2026

Dat suggereert dat Windows in de toekomst mogelijk leert welke opties je het vaakst gebruikt, zodat die prominenter verschijnen. Tegelijk lijkt Microsoft ook ruimte te willen geven voor meer personalisatie, al blijft voorlopig onduidelijk hoe ver die vrijheid precies zal gaan. Het ligt wel voor de hand dat gebruikers straks bepaalde opties kunnen verbergen, herschikken of sneller bereikbaar maken. Vooral voor gevorderde gebruikers en mensen die dagelijks veel met Verkenner werken, kan dat een flinke verbetering zijn.

Onderdeel van bredere Windows-vernieuwing

De plannen maken deel uit van Microsofts interne ‘K2’-project, waarmee het bedrijf verschillende pijnpunten van Windows 11 probeert aan te pakken. Daarbij kijkt Microsoft niet alleen naar het rechtermuisklikmenu, maar ook naar andere onderdelen waar gebruikers al langer kritiek op hebben. Zo werkt het bedrijf onder meer aan een verplaatsbare taakbalk, een sneller startmenu en moderniseringen van oudere onderdelen zoals het klassieke Configuratiescherm. Ook zou intern besproken worden om lokale Windows-accounts opnieuw toegankelijker te maken.

Microsoft lijkt de laatste maanden opvallend vaker publiek te reageren op feedback uit de community. Verschillende functies die jarenlang gevraagd werden, duiken nu plots opnieuw op in testversies van Windows 11.

Nog geen releasedatum bekend

Wanneer het vernieuwde rechtermuisklikmenu effectief beschikbaar wordt, is voorlopig nog niet duidelijk. Marcus Ash liet enkel weten dat hij later meer details zal delen over de plannen. Het lijkt erop dat Microsoft eindelijk beseft dat veel gebruikers niet noodzakelijk zitten te wachten op nóg meer AI-functies, maar vooral op een Windows-versie die sneller, logischer en minder frustrerend aanvoelt in dagelijks gebruik.