Europese politie rolt negen illegale streamingnetwerken op in grootschalige actie

Europol en politiediensten uit 13 landen hebben samen een groot netwerk van illegale streamingdiensten ontmanteld. Tijdens de operatie, die de naam KRATOS 2 kreeg, werden negen georganiseerde criminele groepen opgerold en 29 mensen gearresteerd.

De actie liep zeven maanden en werd gecoördineerd door Bulgarije, met steun van Europol en deelname van onder meer België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is opnieuw een signaal dat internationale piraterij (zoals illegale streamingdiensten) steeds vaker op grotere schaal wordt aangepakt in plaats van alleen losse websites offline te halen.

Duizenden websites, IP-adressen en streams in kaart gebracht

De cijfers van de operatie zijn stevig, laat Europol weten in een persbericht. Onderzoekers brachten meer dan 18.000 IP-adressen in kaart die gelinkt konden worden aan illegale streamingdiensten. Daarnaast werden 4.370 domeinen geïdentificeerd en bijna 400.000 extra URL’s gemarkeerd voor verwijdering of blokkering. In totaal verdwenen meer dan 27.000 links naar illegale streams van het internet. Het ging daarbij vooral om sportwedstrijden, films en tv-series die zonder toestemming werden doorgegeven via IPTV-achtige netwerken. Ook op het terrein zelf werd zwaar uitgepakt: er waren 148 huiszoekingen, 86 bijkomende verdachten werden geïdentificeerd en tientallen andere onderzoeken lopen nog.

Wat deze operatie vooral interessant maakt, is hoe de netwerken in elkaar zitten. Volgens Europol werken de groepen bewust met een gesplitste infrastructuur: de websites die gebruikers zien staan los van de servers waar de content effectief draait. Die aanpak maakt het moeilijker voor politie om alles in één klap neer te halen. Daarom richt KRATOS 2 zich niet alleen op de websites zelf, maar vooral op de volledige, achterliggende structuur en de mensen die ze beheren.

Piraterij niet alleen juridisch probleem

Europol benadrukt dat illegale streamingdiensten meer zijn dan alleen een kwestie van auteursrechten. Gebruikers lopen volgens de organisatie ook reële digitale risico’s, zoals malware, spyware en datadiefstal. Wie via zulke diensten kijkt, weet bovendien vaak niet wie er precies achter zit of wat er met zijn gegevens gebeurt. Net daarom blijven dit soort platformen een populair, maar riskant doelwit voor internationale politiediensten.

KRATOS 2 is geen losstaand geval. Het is een vervolg op eerdere acties tegen streamingpiraterij, waaronder de KRATOS-operatie in 2024 en andere internationale samenwerkingen zoals Operation Switch Off. Die eerdere acties leidden al tot miljoenen gebruikers die tijdelijk of permanent geen toegang meer hadden tot illegale IPTV-diensten. De boodschap van Europol blijft daarbij dezelfde: de focus verschuift steeds meer van losse websites naar de volledige criminele keten erachter.

Lees ook: De beste streamingapparaten: Google TV Streamer en meer