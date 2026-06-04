Microsoft OneDrive krijgt nieuwe feature voor meer gebruiksgemak

Microsoft werkt aan een kleine, maar opvallend praktische verbetering voor Microsoft OneDrive. De cloudopslagdienst krijgt binnenkort een speciale map waarin alle snelkoppelingen naar gedeelde bestanden automatisch worden verzameld. Het gaat om een functie die vooral bedoeld is om de huidige chaos in de OneDrive-structuur aan te pakken.

Volgens de Microsoft 365-roadmap zit de functie momenteel nog in ontwikkeling, maar de eerste uitrol wordt verwacht in juli 2026. Zoals wel vaker bij nieuwe Microsoft-functies kan dat schema nog verschuiven, maar de richting is duidelijk: meer orde in gedeelde content.

Minder rommel in de hoofdmap van OneDrive

Vandaag werkt het zo dat wanneer je een gedeelde map toevoegt via ‘Add shortcut to My files’, die gewoon in je hoofdmap van OneDrive terechtkomt. Dat is op zich logisch, maar het wordt snel onoverzichtelijk zodra je met meerdere teams, projecten of SharePoint-omgevingen werkt. Voor wie OneDrive intensief gebruikt, kan die hoofdmap daardoor uitgroeien tot een lange lijst met losse snelkoppelingen, tussen je persoonlijke bestanden. De nieuwe functie moet dat oplossen door die shortcuts automatisch te bundelen in één aparte map: ‘Shortcuts’.

Het idee is simpel: in plaats van verspreide snelkoppelingen krijg je één centrale plek waar alles samenkomt. Dat moet het navigeren niet alleen sneller maken, maar ook minder verwarrend in dagelijkse workflows.

Automatisch aangemaakte map

Wanneer je de functie voor het eerst gebruikt, zal OneDrive zelf de nieuwe ‘Shortcuts’-map aanmaken. Je hoeft dus niets handmatig in te stellen. Microsoft wil de map ook visueel laten opvallen, met een eigen kleur en een apart icoon dat hem onderscheidt van gewone folders. Belangrijk is dat de map niet ‘vast’ zit in het systeem. Je kunt hem gewoon verplaatsen, hernoemen, delen met collega’s of verwijderen als je liever een andere structuur hanteert. De functie is dus eerder een organisatorische standaard dan een verplichting.

Op papier lijkt dit een kleine wijziging, maar in de praktijk kan het voor veel gebruikers een merkbaar verschil maken. Zeker in bedrijven waar OneDrive, Teams en SharePoint door elkaar worden gebruikt, stapelen snelkoppelingen zich snel op. Door alles te centraliseren in één map probeert Microsoft vooral de frictie weg te nemen in het dagelijkse bestandsbeheer.