Browsermakers boos om voorkeursbehandeling Microsoft Edge: “Genoeg is genoeg”

Microsoft krijgt opnieuw stevige kritiek op de manier waarop het zijn eigen browser Microsoft Edge promoot in Windows. Een groep browserontwikkelaars die zich verenigt onder de Browser Choice Alliance (BCA) heeft nu een open brief gestuurd met de duidelijke boodschap: “genoeg is genoeg”.

De alliantie vraagt Microsoft om te stoppen met praktijken die volgens hen de keuzevrijheid van gebruikers beperken en concurrenten benadelen. Volgens de BCA maakt Microsoft het gebruikers nog altijd te moeilijk om een andere browser als standaard in te stellen. In de brief wordt verwezen naar verschillende klachten die al langer circuleren: van agressieve meldingen om Edge te gebruiken tot Windows-updates die gebruikers opnieuw richting Microsofts eigen browser duwen. De groep vindt dat die aanpak steeds minder strookt met hoe moderne software zou moeten werken, zeker nu Windows steeds centraler staat in zowel werk- als AI-omgevingen.

Vijf eisen voor meer keuzevrijheid

In de open brief somt de Browser Choice Alliance een reeks eisen op om het speelveld gelijker te maken. Zo willen ze onder meer dat gebruikers met één klik hun standaardbrowser kunnen instellen voor alle toepassingen, inclusief pdf-bestanden en systeemlinks. Ook vraagt de groep dat Microsoft stopt met banners en meldingen die Edge promoten, en dat gebruikers niet langer via updates opnieuw richting Edge worden gestuurd als ze al een andere browser hebben gekozen. Daarnaast willen ze dat pc-fabrikanten meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen welke browsers standaard worden meegeleverd op Windows-toestellen.

De discussie rond browserkeuze op Windows speelt al jaren. Vooral het feit dat Microsoft Edge diep geïntegreerd zit in het besturingssysteem blijft een gevoelig punt voor concurrenten zoals Chrome, Opera en Vivaldi. Volgens de BCA is het probleem groter geworden nu computers steeds meer een centrale rol spelen in AI- en cloudomgevingen. Daardoor zou de keuze van een standaardbrowser nog meer impact hebben op de dagelijkse digitale ervaring van gebruikers.

Of Microsoft effectief zal ingaan op de eisen van de alliantie, is voorlopig onduidelijk. Het bedrijf heeft nog niet publiek gereageerd op de open brief. De Browser Choice Alliance hoopt vooral dat de druk nu hoog genoeg wordt om echte veranderingen af te dwingen in hoe Windows met browserkeuze omgaat.