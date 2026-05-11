Verplaatsbare Taakbalk in Windows 11 weer stapje dichterbij

Microsoft heeft bevestigd dat gebruikers binnenkort opnieuw de taakbalk naar de bovenkant van het scherm zullen kunnen verplaatsen. Een functie die jarenlang vanzelfsprekend was in Windows, maar bij de komst van Windows 11 plots verdween.

De bevestiging kwam van Microsoft-medewerker Jen Gentleman op X en zorgt meteen voor opluchting bij heel wat Windows-gebruikers. Sinds de lancering van Windows 11 in 2021 vragen gebruikers al om meer vrijheid bij het aanpassen van de taakbalk. Toen Microsoft de taakbalk voor Windows 11 volledig opnieuw ontwierp, verdwenen verschillende vertrouwde opties. De taakbalk kon plots alleen nog onderaan het scherm staan. Wie hem liever bovenaan of aan de zijkant gebruikte, had pech.

Dat lijkt misschien een detail, maar voor veel mensen maakt het wel degelijk een verschil. Zeker gebruikers met ultrawide monitoren of kleinere laptopschermen kiezen bewust voor een andere positie van de taakbalk om meer verticale ruimte vrij te houden. Ook wie jarenlang gewend was aan een taakbalk bovenaan, voelde zich verplicht om zijn workflow aan te passen. Niet toevallig doken er de voorbije jaren allerlei externe tools op waarmee gebruikers die beperking probeerden te omzeilen.

Volgens verschillende berichten werkt Microsoft nu niet alleen aan ondersteuning voor een taakbalk bovenaan het scherm, maar ook opnieuw aan posities links en rechts. Daarnaast zouden er extra personalisatieopties komen, zoals compactere taakbalken.

Taakbalk in Windows 11 wordt flexibeler

De terugkeer van deze functie staat niet op zichzelf. Microsoft probeert Windows 11 de laatste maanden duidelijk gebruiksvriendelijker te maken, nadat er jarenlang kritiek kwam op de beperkte flexibiliteit van het systeem. Zo werkt het bedrijf ook aan een snellere Verkenner, minder opdringerige Copilot-integratie en betere instellingen voor widgets en updates. Intern zou dat allemaal deel uitmaken van een groter project waarmee Microsoft Windows 11 sneller, stabieler en praktischer wil maken.

Wanneer de nieuwe taakbalkopties precies verschijnen, is nog niet bekend. Verwacht wordt wel dat ze eerst getest worden in Insider-builds voordat ze later uitgerold worden naar alle Windows 11-gebruikers. Voor veel gebruikers voelt het alleszins alsof Microsoft eindelijk opnieuw aandacht heeft voor kleine, maar belangrijke details waar mensen elke dag mee werken.