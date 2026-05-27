Windows 11-update KB5089570 brengt snellere Verkenner en meer interessante functies

Microsoft heeft een opvallend uitgebreide preview-update uitgebracht voor Windows 11. De optionele update KB5089570 brengt systemen naar build 28000.2179 en voegt een reeks nieuwe functies toe die vooral focussen op gaming, AI en gebruiksgemak. Opvallend daarbij is dat Microsoft niet alleen experimenteert met nieuwe Copilot-functies, maar ook eindelijk enkele hardnekkige irritaties in Verkenner aanpakt.

De update is voorlopig optioneel en verschijnt via Windows Update als previewversie. Wie ze installeert, krijgt dus al een voorproefje van functies die later dit jaar breder uitgerold worden.

Verkenner krijgt eindelijk nuttige verbeteringen

Naast alle aandacht voor AI en gaming bevat KB5089570 ook een reeks praktische verbeteringen waar veel gebruikers al langer op wachten. Vooral Verkenner krijgt een stevige opfrisbeurt. Microsoft belooft onder meer minder crashes van explorer.exe, snellere navigatie en een oplossing voor de witte flitsen die sommige gebruikers in donkere modus zagen verschijnen. Daarnaast zou Windows voortaan beter onthouden hoe mappen gesorteerd of weergegeven moeten worden. Verkenner krijgt bovendien ondersteuning voor extra archief- en bestandsformaten zoals cpio, xar en NuGet-pakketten. Vooral ontwikkelaars en gevorderde gebruikers zullen daar iets aan hebben.

Ook onder de motorkap verandert er heel wat. Zo trekt Microsoft eindelijk de kunstmatige FAT32-limiet van 32 GB op naar 2 TB. Dat klinkt technisch, maar het betekent simpelweg dat gebruikers voortaan grotere FAT32-schijven rechtstreeks vanuit Windows kunnen formatteren, iets wat jarenlang onmogelijk was zonder externe tools.

Verder bevat de update verbeteringen voor Windows Hello, betere ondersteuning voor multi-monitoropstellingen en extra beveiliging rond drivers en batchbestanden. Op Copilot+-pc’s worden tegelijk nieuwe AI-componenten uitgerold die onder meer zoekfuncties en semantische analyses slimmer moeten maken.

Xbox-modus: betere game-omgeving in Windows

Een opvallende toevoeging is de nieuwe Xbox-modus. Daarmee wil Microsoft Windows 11 omvormen tot een meer consoleachtige ervaring, vooral voor handheld gaming-pc’s en toestellen die aan een televisie hangen. Wanneer de modus actief is, verandert Windows in een controllergerichte interface met een fullscreen-overzicht van je games. Het systeem probeert tegelijk zoveel mogelijk afleiding van de klassieke desktop weg te werken, zodat games sneller en vloeiender aanvoelen. Xbox-modus kan gestart worden via de Xbox-app, de Game Bar of met de sneltoets Windows + F11. Microsoft lijkt hiermee duidelijk verder te bouwen aan zijn plannen rond draagbare Xbox-apparaten en gaming-pc’s die meer aanvoelen als een console.

Ook op andere vlakken zet Microsoft stevig in op gaming en multimedia. Zo ondersteunt Windows 11 nu gedeelde Bluetooth-audio via LE Audio. Daardoor kunnen twee compatibele hoofdtelefoons tegelijk dezelfde audiostream afspelen. Dat maakt het eenvoudiger om samen naar muziek, films of games te luisteren zonder extra software of adapters.

KB5089570 is voorlopig vooral bedoeld voor enthousiastelingen en testers. Wie absolute stabiliteit wil, wacht beter tot de functies later via een verplichte Patch Tuesday-update verschijnen. Toch geeft deze preview-update al een vrij duidelijk beeld van waar Microsoft met Windows 11 naartoe wil: een sneller, slimmer en veel sterker op gaming gericht besturingssysteem.