Microsoft laat Windows 11-gebruikers binnenkort eindelijk webresultaten uitschakelen in Zoeken

Wie in Windows 11 snel een app of bestand probeert terug te vinden, kent de frustratie waarschijnlijk al langer: je typt een zoekterm in en krijgt eerst Bing-resultaten, nieuwsartikels of websuggesties voorgeschoteld in plaats van wat je eigenlijk zoekt. Microsoft toonde de nieuwe instelling tijdens een bijeenkomst voor Windows Insiders in San Francisco, vlak voor de start van Build 2026. Daar gaf het bedrijf een eerste blik op een vernieuwde zoekervaring in Windows 11.

De nieuwe optie verschijnt binnenkort onder Instellingen > Privacy en beveiliging > Zoeken.

In dat menu zal een knop beschikbaar zijn waarmee gebruikers webresultaten kunnen uitschakelen. Daardoor toont Windows Zoeken enkel nog lokale resultaten zoals geïnstalleerde apps, bestanden en instellingen. Ook opvallend: Microsoft lijkt tegelijk te experimenteren met een optie om resultaten uit de Microsoft Store te verbergen.

Ergernis in Windows 11

De integratie van Bing in Windows Zoeken ligt al jaren gevoelig bij gebruikers. Veel mensen vinden dat de webresultaten de zoekfunctie vooral trager en rommeliger maken. Wie gewoon snel Photoshop, Steam of een document wil openen, krijgt vandaag vaak eerst online suggesties of Bing-links te zien. Dat zorgt niet alleen voor extra visuele ruis, maar maakt Zoeken soms ook minder praktisch dan vroeger.

Tot nu toe bestond er wel een manier om webresultaten uit te schakelen, maar daarvoor moesten gebruikers in het Windows-register duiken. Niet bepaald iets wat doorsnee gebruikers graag doen. Met deze nieuwe instelling maakt Microsoft die keuze eindelijk toegankelijker.

Microsoft wil Windows opnieuw sneller laten aanvoelen

De nieuwe zoekoptie maakt deel uit van een bredere inspanning om Windows 11 opnieuw sneller en rustiger te maken. Microsoft krijgt de laatste jaren namelijk steeds vaker kritiek dat het te veel focust op AI-functies en te weinig op de basiservaring van Windows zelf.

Tijdens dezelfde presentatie sprak het bedrijf ook over verschillende prestatieverbeteringen. Zo zou Verkenner sneller opstarten en werd de prestaties van bulkbestanden verwijderen met ongeveer 30 procent verbeterd in interne builds. Daarnaast werkt Microsoft verder aan nieuwe aanpassingsmogelijkheden voor de taakbalk. Insider-gebruikers kunnen die binnenkort opnieuw bovenaan of aan de zijkant van het scherm plaatsen, iets waar veel gebruikers al jaren om vragen. Ook kleinere taakbalkiconen en een compactere weergave zitten eraan te komen.

Microsoft experimenteert tegelijk met een gevoeligere zoekfunctie. In recente Insider-builds volstaan soms al twee letters om apps of bestanden terug te vinden. Dat klinkt misschien als een kleine verbetering, maar het moet Windows Zoeken opnieuw sneller en intuïtiever maken, iets waar het platform de voorbije jaren terrein verloor tegenover macOS en alternatieve launchers.

Wanneer verschijnt de functie?

Microsoft gaf voorlopig nog geen exacte releasedatum vrij. De functie verschijnt eerst voor testers in het Windows Insider-programma en zal daarna waarschijnlijk geleidelijk uitgerold worden naar gewone Windows 11-gebruikers. Voor veel gebruikers zal vooral één ding belangrijk zijn: eindelijk verdwijnt de verplichting om Bing-resultaten te tolereren in een zoekfunctie die eigenlijk bedoeld is om je eigen pc sneller te bedienen.