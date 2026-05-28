Snapdragon C-chips van Qualcomm moeten goedkope laptops sneller én slimmer maken

Qualcomm heeft vlak voor de start van Computex 2026 een nieuwe reeks processors voorgesteld die vooral betaalbare laptops een flinke upgrade moeten geven. Onder de naam Snapdragon C brengt het bedrijf nieuwe Arm-gebaseerde chips uit voor toestellen tussen ongeveer 300 en 500 dollar. Daarmee mikt Qualcomm nadrukkelijk op budgetlaptops die vandaag vaak nog kampen met trage processors en matige batterijduur.

De eerste laptops met Snapdragon C verschijnen volgens Qualcomm al binnen enkele weken. Fabrikanten als Acer, HP en Lenovo hebben intussen bevestigd dat ze met de nieuwe chips aan de slag gaan.

Qualcomm mikt op budgetlaptops

Met Snapdragon X en X Elite probeerde Qualcomm de voorbije jaren vooral high-end Windows-laptops uit te dagen. Die chips kwamen terecht in duurdere Copilot+-pc’s die moesten concurreren met Intel, AMD en Apple Silicon. Snapdragon C kiest duidelijk een andere richting. De nieuwe chips zijn gebouwd voor goedkopere toestellen waar batterijduur, stilte en basisprestaties belangrijker zijn dan pure kracht. Qualcomm gebruikt daarvoor opnieuw zijn vertrouwde Kryo-architectuur, die al langer in smartphones en tablets zit. In plaats van zware prestatiekernen zoals bij Snapdragon X, combineert Snapdragon C snellere en zuinigere cores om zo een balans te vinden tussen prestaties en energieverbruik.

Dat moet vooral merkbaar zijn in dagelijkse taken zoals browsen, videostreaming, Office-apps en lichte multitasking. Qualcomm belooft bovendien een batterijduur van een volledige dag, iets waar de huidige Snapdragon-laptops vaak sterk in scoren. Opvallend is dat ook AI een rol speelt in deze goedkopere laptops. De chips krijgen standaard een NPU mee voor AI-taken binnen Windows 11, al voldoen ze niet aan de eisen voor Copilot+ pc’s. Toch lijkt Qualcomm duidelijk in te zetten op een toekomst waarin zelfs instaplaptops AI-functies lokaal kunnen verwerken.

Concurrentie met Intel, Apple en Google

De timing van Snapdragon C is geen toeval. De markt voor betaalbare laptops verandert momenteel snel. Apple zorgde onlangs voor opschudding met de relatief goedkope MacBook Neo, terwijl Intel binnenkort zijn nieuwe Wildcat Lake-processors lanceert voor hetzelfde prijssegment. Ook Google werkt intussen aan Googlebooks, een nieuwe generatie AI-gerichte laptops die ChromeOS geleidelijk moeten opvolgen. Qualcomm bevestigde eerder al dat het chips levert voor die toestellen, en Snapdragon C lijkt daar perfect voor bedoeld.

De eerste concrete laptop met de nieuwe chip komt van Acer. Het bedrijf stelde al een nieuwe Aspire Go 15 voor, een eenvoudige 15,6-inch laptop met Full HD-scherm, Snapdragon C-processor, 8 GB RAM en 512 GB opslag. Acer richt zich daarmee duidelijk op studenten, gezinnen en gebruikers die vooral een betaalbare laptop zoeken voor dagelijkse taken.

Veel details over de chip zelf houdt Qualcomm voorlopig nog achter de hand, maar de boodschap is duidelijk: budgetlaptops moeten eindelijk sneller, stiller en energiezuiniger worden zonder meteen richting premiumprijzen te gaan.