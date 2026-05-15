15 GB gratis opslagruimte bij Google is niet meer standaard

Google past de manier aan waarop nieuwe gebruikers toegang krijgen tot de gratis cloudopslag in Drive. In sommige regio’s krijgen nieuwe accounts niet langer automatisch de volledige 15 GB opslagruimte, maar beginnen ze met 5 GB. Wie de volledige capaciteit wil ontgrendelen, moet eerst een extra beveiligingsstap doorlopen, zoals het koppelen van een telefoonnummer.

De wijziging geldt voorlopig enkel voor nieuwe accounts in bepaalde regio’s en lijkt bedoeld als test. Volgens Google moet de extra stap helpen om accounts beter te beveiligen en misbruik van opslaglimieten tegen te gaan. Tegelijk wil het bedrijf vermijden dat één persoon meerdere keren gratis opslag kan claimen. De zoekreus reageerde op de kwestie bij Android Authority.

Google Drive blijft in de basis dezelfde dienst: gebruikers krijgen opslagruimte voor bestanden, foto’s en documenten binnen het Google-ecosysteem, zoals Gmail en Google Docs. Maar zonder extra verificatie blijft die ruimte in sommige gevallen dus beperkt tot 5 GB.

Beperking die vooral nieuwe gebruikers treft

Opvallend is dat bestaande gebruikers voorlopig niets lijken te merken van de wijziging. De beperking wordt enkel toegepast bij nieuwe accounts en is volgens Google nog niet wereldwijd uitgerold. In sommige gevallen kan het verschil eenvoudig worden opgeheven door een telefoonnummer te koppelen tijdens de registratie.

Hoewel Google het zelf vooral framet als een beveiligingsmaatregel, past de beslissing in een bredere trend waarbij grote techbedrijven hun gratis diensten vaker koppelen aan extra verificatie of gebruiksvoorwaarden. Dat maakt het voor nieuwe gebruikers iets minder ‘vrij’ dan vroeger, al blijft de drempel relatief laag zolang de extra stap wordt uitgevoerd.