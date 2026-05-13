Googlebook voorgesteld als opvolger Chromebook

Google heeft een nieuwe lijn laptops voorgesteld onder de naam Googlebook. De toestellen moeten de spirituele opvolger worden van de Chromebook. Het gaat om toestellen die van bij de basis zijn opgebouwd rond Gemini, de AI-modellen van het bedrijf. De eerste modellen zouden later dit najaar verschijnen en worden gemaakt in samenwerking met bekende hardwarepartners zoals Acer, Asus, Dell, HP en Lenovo.

Met Googlebook wil de zoekreus duidelijk een volgende stap zetten. Waar het bij Chromebooks vooral draaide rond browsergebruik en cloudapps, wil Google nu een volwaardige AI-laag diep in het systeem verwerken. Het bedrijf zet zijn visie uiteen in een blogbericht en YouTube-presentatie.

Magic Pointer en AI-dashboard

De opvallendste nieuwigheid is zonder twijfel Magic Pointer. Dat is een AI-gestuurde cursor die meer doet dan alleen aanwijzen en klikken. Wanneer je de cursor over elementen op het scherm beweegt, krijgt hij context en stelt hij acties voor. Google geeft zelf voorbeelden: zweef je boven een datum in een e-mail, dan kan je meteen een vergadering inplannen. Selecteer je bijvoorbeeld een foto van je woonkamer en een afbeelding van een sofa, dan kan het systeem voorstellen om ze samen te visualiseren. Volgens Google moet die AI-ondersteuning vooral “aanwezig maar niet opdringerig zijn”, ingebouwd in de ervaring zonder dat het voortdurend in de weg zit.

De integratie gaat verder dan alleen de cursor. Googlebooks kunnen ook nauwer samenwerken met Android-telefoons, waardoor apps van je smartphone rechtstreeks op je laptop bruikbaar worden. Ook bestanden en foto’s zijn eenvoudiger te benaderen, zonder dat je hoeft te zoeken of te synchroniseren.

Daarnaast introduceert Google een nieuwe functie waarmee gebruikers eigen widgets kunnen laten maken via prompts in Gemini. Zo kan de AI bijvoorbeeld een gepersonaliseerd dashboard samenstellen met agenda-items, reisinfo, e-mails en andere gegevens uit Google-diensten zoals Gmail en Calendar. Het idee is dat je Googlebook een soort centrale hub wordt die zelf informatie samenbrengt en overzichtelijk aanbiedt. Plan je bijvoorbeeld een reis of familie-evenement, dan kan het systeem automatisch relevante gegevens verzamelen en bundelen, inclusief herinneringen en praktische details.

Verdwijnen Chromebook en ChromeOS?

Achter de aankondiging schuilt ook een grotere verschuiving. Google lijkt stap voor stap afstand te nemen van ChromeOS en de Chromebook-strategie die het bedrijf zo’n 15 jaar geleden lanceerde. In plaats daarvan zou een nieuw, Android-gebaseerd platform met AI in de kern de toekomst moeten worden.

Hoewel Google bestaande Chromebooks blijft ondersteunen, is de richting duidelijk: het bedrijf wil een laptop-ecosysteem bouwen dat niet langer draait rond de browser, maar rond AI-assistentie die in elk onderdeel van het systeem verweven zit. Daarmee zet Google zich ook recht tegenover Microsoft, dat met zijn Copilot+ PC’s al eerder dezelfde AI-richting insloeg.