Microsoft geeft toe: Windows Update vervangt soms nieuwe videokaartdrivers door oudere versies

Microsoft heeft bevestigd wat heel wat Windows-gebruikers al jaren vermoeden: Windows Update kan handmatig geïnstalleerde drivers van NVIDIA, AMD en Intel automatisch vervangen door oudere versies. Vooral gamers en pc-enthousiastelingen liepen daar regelmatig tegenaan wanneer een recent geïnstalleerde GPU-driver plots opnieuw vervangen werd na een herstart of systeemupdate.

Volgens Microsoft zat het probleem in de manier waarop Windows bepaalde welke driver ‘het beste’ bij een systeem past. Daarbij gebruikte het systeem een vrij brede hardwaredetectie op basis van zogenoemde Hardware ID’s. In de praktijk zorgde dat ervoor dat Windows vaak oudere OEM-drivers verkoos boven nieuwere drivers die rechtstreeks van NVIDIA, AMD of Intel kwamen.

Dat leidde soms tot frustrerende situaties waarbij recente game-optimalisaties, prestatieverbeteringen of bugfixes plots verdwenen. Sommige gebruikers merkten ook dat instellingen in hun GPU-software niet langer correct werkten of dat games minder stabiel draaiden nadat Windows ongemerkt een oudere driver had teruggezet.

Driverbeheer Windows Update aangepast

Microsoft zegt nu het systeem achter Windows Update grondig aan te passen. In plaats van brede hardwarematching zal Windows voortaan nauwkeuriger bepalen welke driver echt geschikt is voor een specifiek toestel. Daarvoor schakelt het bedrijf over naar een verfijnder systeem met beperktere Hardware ID’s en extra toestelgebonden identificatie.

Vooral laptopgebruikers zouden daar voordeel uit halen. Fabrikanten van laptops gebruiken vaak aangepaste grafische drivers voor zaken zoals batterijbeheer, koeling of hybride grafische systemen. Daardoor kregen gebruikers die zelf nieuwere drivers installeerden vaak opnieuw oudere OEM-versies opgedrongen via Windows Update.

De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat recent geïnstalleerde drivers minder snel overschreven worden wanneer daar eigenlijk geen reden voor is. Dat zou eindelijk een einde kunnen maken aan een van de meest hardnekkige frustraties onder gevorderde Windows-gebruikers.

Gebruikers moesten jarenlang zelf ingrijpen

Het probleem zorgde er de voorbije jaren voor dat veel gebruikers zelf allerlei oplossingen begonnen te zoeken om Windows Update tegen te houden. Sommigen schakelden automatische driverupdates uit via Groepsbeleid of het register, terwijl anderen speciale tools gebruikten om updates te blokkeren. Dat Microsoft het probleem nu openlijk erkent, is opvallend. Het toont tegelijk aan dat het bedrijf Windows Update verder probeert te moderniseren en beter wil laten omgaan met hardwaredrivers, iets wat zeker belangrijk wordt nu gaminglaptops, AI-pc’s en gespecialiseerde hardware steeds populairder worden.

Wanneer de aangepaste driverdetectie precies overal beschikbaar zal zijn, heeft Microsoft voorlopig nog niet bevestigd. De wijzigingen zouden geleidelijk uitgerold worden via toekomstige Windows-updates en nieuwe drivercertificeringen.

“Kwaliteit van drivers moet beter”

Volgens NeoWin wil Microsoft ook de algemene kwaliteit van drivers in Windows verbeteren. Daarvoor werkt het bedrijf samen met hardwarepartners binnen een nieuw ‘Driver Quality Initiative’, dat tijdens WinHEC werd aangekondigd. Microsoft wil onder meer problematische drivers sneller verwijderen via Windows Update, kernel-drivers beter beveiligen en driverkwaliteit voortaan breder evalueren, met aandacht voor stabiliteit, prestaties, energieverbruik en warmteontwikkeling. Volgens Microsoft moeten die ingrepen de betrouwbaarheid van Windows 11 merkbaar verbeteren, al is nog niet duidelijk wanneer alle veranderingen uitgerold worden.