Windows 10-update uitgerold met beveiligingsfixes en oplossing voor Remote Desktop-bug

Microsoft heeft ook deze maand een beveiligingsupdate uitgerold voor Windows 10. KB5087544 maakt deel uit van Patch Tuesday van mei 2026 en richt zich vooral op kwetsbaarheden in de beveiliging en enkele hardnekkige problemen die de voorbije weken opdoken.

Voor gebruikers verandert er op het eerste gezicht weinig zichtbaar. Microsoft voegt namelijk al een tijd geen grote nieuwe functies meer toe aan Windows 10. Toch blijven zulke updates belangrijk, zeker nu veel bedrijven en gebruikers het besturingssysteem nog altijd dagelijks gebruiken. Systemen met Windows 10 Enterprise LTSC of toestellen binnen het Extended Security Updates-programma kunnen de update gewoon installeren via Windows Update. Na installatie wordt Windows 10 bijgewerkt naar build 19045.7291. Voor Windows 10 Enterprise LTSC 2021 gaat het om build 19044.7291.

Remote Desktop-probleem aangepakt

Een van de belangrijkste fixes in KB5087544 is er een voor Remote Desktop. Een eerdere beveiligingsupdate veroorzaakte bij sommige gebruikers een fout waarbij beveiligingswaarschuwingen foutief weergegeven werden bij het openen van .rdp-bestanden. Vooral op systemen met meerdere schermen en verschillende schaalinstellingen zorgde dat voor vreemde weergaveproblemen.

Microsoft zegt dat die bug nu opgelost moet zijn. Daarnaast bevat de update ook aanpassingen rond Secure Boot. Windows kan voortaan beter rapporteren over de status van Secure Boot-certificaten, waardoor compatibele systemen automatisch nieuwe certificaten kunnen ontvangen via Windows Update.

Verder verwerkt Microsoft nog enkele kleinere systeemverbeteringen en beveiligingsaanpassingen op de achtergrond, zoals gebruikelijk tijdens Patch Tuesday.

Nieuw BitLocker-probleem

Tegelijk bevestigt Microsoft ook een nieuw gekend probleem dat sommige gebruikers kan treffen na recente updates. Op bepaalde systemen verschijnt onverwacht de vraag om een BitLocker-herstelsleutel in te voeren na een herstart.Volgens Microsoft gaat het vooral om toestellen met specifieke BitLocker-beleidsinstellingen in combinatie met bepaalde Secure Boot-configuraties. Vooral zakelijke pc’s lijken daardoor risico te lopen.

Als tijdelijke oplossing adviseert Microsoft om de betrokken groepsbeleidsinstellingen aan te passen en BitLocker tijdelijk te pauzeren en opnieuw te activeren. Daarmee worden de beveiligingskoppelingen opnieuw opgebouwd, terwijl Microsoft aan een definitieve oplossing werkt.

Zoals bij de meeste maandelijkse beveiligingsupdates draait ook KB5087544 vooral om veiligheid en stabiliteit. Microsoft dicht deze maand in totaal ongeveer 120 kwetsbaarheden verspreid over Windows en andere Microsoft-software.