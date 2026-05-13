Microsoft PowerToys krijgt handige upgrade: monitor bedienen via taakbalk

Microsoft heeft een nieuwe update uitgerold voor PowerToys die vooral gericht is op gebruiksgemak. De bekende toolset voor Windows krijgt er een opvallende functie bij waarmee je scherminstellingen van je monitor rechtstreeks via de taakbalk kan aanpassen. Geen gedoe meer met fysieke knoppen op je scherm of diep graven in de Windows-instellingen.

De nieuwe functie zit in PowerToys versie 0.99.1 en verschijnt als een pictogram in het systeemvak. Zodra je het opent, detecteert Windows automatisch je aangesloten monitor(en) en toont het de beschikbare instellingen. Dat kan variëren van helderheid en contrast tot kleurtemperatuur, rotatie en zelfs volume, afhankelijk van wat je scherm ondersteunt. Bij meerdere monitors kan je bovendien per scherm aparte instellingen aanpassen.

Instellingen zonder Windows-menu’s

Wat vooral opvalt, is hoe direct alles nu toegankelijk wordt. In plaats van door verschillende Windows-menu’s te klikken, volstaat een paar schuifregelaars in de taakbalk om je scherm aan te passen. Dat lijkt een kleine wijziging, maar in de praktijk kan het vooral handig zijn voor wie vaak tussen verschillende lichtomstandigheden of werkopstellingen wisselt.

In PowerToys zelf kan je de functie verder finetunen. Je kan instellen welke opties zichtbaar zijn, sneltoetsen aanpassen en zelfs profielen bewaren. Zo kan je bijvoorbeeld een helderdere setting gebruiken overdag en een zachtere weergave ’s avonds, zonder telkens opnieuw alles handmatig te moeten instellen.

Meer controle over vensters en workflow

Naast Power Display krijgt PowerToys er nog enkele kleinere maar praktische verbeteringen bij. Zo is er een nieuwe functie genaamd Grab and Move, waarmee je vensters veel eenvoudiger kan verplaatsen of de schaal ervan kan aanpassen. In plaats van precies de titelbalk te moeten grijpen, kan je nu met een sneltoets overal op het venster klikken om het te verplaatsen of te vergroten.

Ook de Command Palette is uitgebreid met de mogelijkheid om favoriete acties vast te pinnen, terwijl de Keyboard Manager en ZoomIt-tool opnieuw zijn verfijnd. Vooral die laatste krijgt een nuttige upgrade met ondersteuning voor scrollende screenshots, waarmee je ook lange pagina’s in één keer kan vastleggen. Met deze update blijft PowerToys evolueren van een losse verzameling tools naar een steeds praktischere uitbreiding van Windows zelf.

Op GitHub kan je PowerToys 0.99.1 veilig downloaden.