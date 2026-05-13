Update KB5087420 voor Windows 11 23H2 uitgerold: dit zit erin

Microsoft is gestart met de uitrol van KB5087420 voor Windows 11 versie 23H2. De update maakt deel uit van de Patch Tuesday-ronde van mei 2026 en brengt systemen naar OS-build 22631.7079. Verwacht deze keer geen grote nieuwe functies of opvallende visuele veranderingen, want Microsoft legt de nadruk vooral op beveiliging, stabiliteit en kleine verbeteringen onder de motorkap.

De update wordt automatisch uitgerold via Windows Update en is verplicht voor ondersteunde systemen. Ze bevat zoals gewoonlijk verschillende beveiligingspatches voor kwetsbaarheden die de voorbije maanden ontdekt zijn. Vooral voor zakelijke gebruikers en bedrijven is dat belangrijk, maar ook thuisgebruikers doen er goed aan de update niet te lang uit te stellen. Microsoft zet de details uiteen in zijn release notes.

Microsoft Defender SmartScreen krijgt upgrade

Een van de opvallendste aanpassingen zit in Microsoft Defender SmartScreen. Dat beveiligingssysteem controleert bestanden en apps op mogelijke risico’s voordat je ze opent. Met KB5087420 wordt SmartScreen iets slimmer: Windows kan nu hashes van niet-ondertekende bestanden rechtstreeks vanuit de Windows-shell doorsturen naar Microsofts reputatiesystemen. In de praktijk betekent dat vooral dat verdachte of onbekende apps sneller herkend kunnen worden. Voor gebruikers verandert er visueel weinig, maar achter de schermen moet de controle op mogelijk schadelijke software accurater verlopen.

Daarnaast bevat de update nog verschillende betrouwbaarheidsverbeteringen en aanpassingen aan de servicing stack, het onderdeel van Windows dat toekomstige updates installeert. Zulke wijzigingen halen zelden de headlines, maar ze moeten er wel voor zorgen dat toekomstige updates minder snel fout lopen of vastlopen tijdens de installatie.

Vooral een klassieke Patch Tuesday-update

KB5087420 draait dus minder om nieuwe mogelijkheden en meer om onderhoud. Volgens verschillende berichten pakt Microsoft tijdens deze Patch Tuesday in totaal zowat 120 beveiligingslekken aan verspreid over Windows en aanverwante diensten. Dat maakt deze update vooral belangrijk vanuit veiligheidsoogpunt.

Windows 11 23H2 blijft voorlopig ook gewoon ondersteund en ontvangt nog steeds maandelijkse cumulatieve updates. Ondertussen werkt Microsoft verder aan nieuwere versies zoals 24H2 en toekomstige releases die later nog moeten verschijnen.

De update installeren kan via Instellingen > Windows Update > Zoeken naar updates. Op de meeste systemen gebeurt dat automatisch in de komende dagen, al kan je de update ook handmatig downloaden via de Microsoft Update Catalog.