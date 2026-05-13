Windows Update kan problematische drivers voortaan automatisch terugdraaien

Iedereen die al eens met een foute driverupdate te maken kreeg, weet hoe frustrerend dat kan zijn. Plots werkt de wifi niet meer, begint een laptop vast te lopen of veroorzaakt een grafische driver vreemde crashes. Microsoft wil dat soort problemen nu sneller aanpakken met een nieuwe functie voor Windows 11 en andere ondersteunde Windows-versies.

De nieuwe technologie heet Cloud-Initiated Driver Recovery en moet ervoor zorgen dat defecte drivers automatisch worden teruggedraaid, zonder dat gebruikers zelf hoeven in te grijpen. Microsoft kondigde de functie deze week officieel aan.

Windows Update grijpt straks zelf in

Tot nu toe verliep het herstelproces bij problematische drivers vrij omslachtig. Wanneer een hardwarefabrikant een foutieve driver via Windows Update verspreidde, moest die eerst een nieuwe versie indienen bij Microsoft. In sommige gevallen moesten gebruikers zelfs handmatig de driver verwijderen of teruggaan naar een oudere versie. Dat zorgde er vaak voor dat systemen dagen of weken met instabiele software bleven draaien. Zeker bij grote driverproblemen kon dat voor heel wat frustratie zorgen.

Met de nieuwe aanpak wil Microsoft sneller kunnen reageren. Zodra het bedrijf tijdens zijn interne controles merkt dat een driver kwaliteitsproblemen veroorzaakt, kan het vanuit de cloud een herstelactie starten. Windows Update verwijdert dan automatisch de problematische driver en vervangt die door een eerdere stabiele versie. Volgens Microsoft gebeurt dat volledig via de bestaande Windows Update-infrastructuur. Er zijn dus geen extra tools, programma’s of tussenkomst van hardwarefabrikanten nodig op het toestel zelf.

Automatisch herstel moet Windows stabieler maken

De werking achter de schermen is relatief eenvoudig. Microsoft detecteert eerst welke driver problemen veroorzaakt en koppelt daar een herstelactie aan. Daarna controleert Windows Update welke veilige versie beschikbaar is voor het betrokken systeem. Dat kan de vorige driver zijn die op de pc stond, maar ook een andere goedgekeurde versie die compatibel is met het toestel.

Als er geen stabiele vervangdriver beschikbaar is, wordt de rollback niet uitgevoerd. Hardwarepartners blijven ondertussen wel meldingen ontvangen wanneer hun drivers tijdens tests of gefaseerde uitrol worden afgekeurd.Microsoft plant de eerste grootschalige tests tussen mei en augustus 2026. Vanaf september wil het bedrijf de functie automatisch inzetten wanneer een driver tijdens de uitrol ernstige problemen veroorzaakt.

De nieuwe aanpak past binnen Microsofts bredere focus op stabiliteit en betrouwbaarheid in Windows 11. De voorbije maanden kondigde het bedrijf al meerdere verbeteringen aan die crashes, trage prestaties en problematische updates sneller moeten aanpakken.