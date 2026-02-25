Windows 11 stopt toch niet met ondersteuning voor oude printerdrivers

Microsoft heeft verduidelijkt dat Windows 11 toch geen streep zet door de ondersteuning van oudere printerdrivers. Het bedrijf corrigeert daarmee eerdere communicatie die deed vermoeden dat V3- en V4-printerdrivers op termijn niet langer ondersteund zouden worden.

De verwarring ontstond nadat de Windows Roadmap vorige maand werd aangepast. Daaruit kon worden afgeleid dat ondersteuning voor deze legacy drivers werd uitgefaseerd. Dat zorgde begrijpelijk voor onrust bij gebruikers én IT-beheerders met oudere printers in hun netwerk.

“Je huidige printer blijft werken”

In een verklaring aan Windows Central stelt Microsoft nu expliciet dat er geen sprake is van het beëindigen van ondersteuning. “Windows heeft de ondersteuning voor legacy printerdrivers niet beëindigd. Als je printer vandaag werkt met Windows, blijft die werken en is er geen actie vereist”, aldus een woordvoerder van Microsoft.

Wat wél verandert, is het beleid rond nieuwe inzendingen van oude drivers. Vanaf 15 januari 2026 worden legacy drivers die via het Windows Hardware Quality Labs (WHQL)-programma worden ingediend en via Windows Update verspreid, enkel nog per uitzondering goedgekeurd. Dat kader werd eerder al beschreven in Microsofts ‘End of Servicing Plan for Third-Party Printer Drivers’ op Microsoft Learn.

Met andere woorden: bestaande drivers blijven functioneren, maar fabrikanten zullen niet zomaar nog nieuwe legacy drivers via Windows Update kunnen certificeren.

Oorspronkelijke roadmap bleek fout

Volgens Microsoft was de eerdere communicatie simpelweg onjuist. “Een update op de Windows Roadmap stelde dat Windows geen ondersteuning meer zou bieden voor V3- en V4-printerdrivers. Die update was onnauwkeurig en is inmiddels verwijderd”, klinkt het. De formulering in de roadmap liet weinig ruimte voor nuance en werd door velen geïnterpreteerd als een harde stopzetting van ondersteuning. In een tijd waarin Microsoft wel vaker oudere technologieën afbouwt in Windows 11, was die conclusie snel gemaakt.

Voor gebruikers met een oudere printer is dit in elk geval een opluchting. Zolang je printer vandaag probleemloos werkt onder Windows 11, blijft dat ook zo in toekomstige versies van het besturingssysteem. De praktische impact is dus beperkt: het gaat vooral om de certificatie en distributie van nieuwe legacy drivers via Windows Update. Fabrikanten worden aangemoedigd om modernere driverarchitecturen te gebruiken, maar bestaande installaties blijven ongemoeid.

Dat veel mensen het bericht meteen geloofden, is niet zo vreemd. Microsoft is de afgelopen jaren behoorlijk actief geweest in het schrappen of moderniseren van oudere onderdelen binnen Windows 11. Denk aan het verdwijnen van bepaalde klassieke configuratiepanelen, het uitfaseren van oude netwerkprotocollen of het aanpassen van hardwarevereisten. Daardoor klonk het einde van legacy printerdrivers als een logische volgende stap. Alleen blijkt dat dus (voorlopig) niet het geval.

Intussen rolt een sterke Windows 11-update uit

Ironisch genoeg komt de rechtzetting op een moment dat de nieuwste Windows 11-update net positief onthaald wordt. De update brengt verbeteringen in algemene prestaties en stabiliteit, verfijnt de gebruikersinterface en introduceert een aantal nieuwe functies. Zo is er ondersteuning voor Emoji 16, een ingebouwde netwerksnelheidstest en een vernieuwd Widgets-paneel die momenteel gefaseerd worden uitgerold.