Windows 11 Insider Preview Build 26300.7877 geeft voorsmaakje van nieuwe functies

Microsoft heeft met Windows 11 Insider Preview Build 26300.7877 opnieuw een testversie vrijgegeven voor het Dev Channel. De update brengt geen revolutionaire vernieuwingen, maar focust op verfijning: subtiele interface-aanpassingen, verbeterde stabiliteit en enkele praktische upgrades die het dagelijks gebruik net wat aangenamer maken.

Windows Insiders (ontwikkelaars en power users die zich aangemeld hebben voor Microsofts preview-programma krijgen zo weer een blik op waar Windows 11 naartoe evolueert. Een kleine maar opvallende wijziging zit in het rechtsklikmenu. Wanneer je voortaan met de rechtermuisknop klikt op een .exe-, .bat- of .cmd-bestand, toont de optie ‘Openen’ het icoon van de app die effectief zal worden gestart. Dat maakt in één oogopslag duidelijk wat er precies gebeurt wanneer je op de optie klikt.

Ook de Instellingen-app krijgt opnieuw aandacht. Op het beginscherm van Instellingen is de zogeheten apparaatkaart vereenvoudigd, waardoor kernspecificaties zoals processor, RAM en opslagcapaciteit sneller te scannen zijn. Op de pagina ‘Info’ wordt belangrijke hardware- en systeeminformatie nu overzichtelijker gegroepeerd. Daarnaast is het eenvoudiger geworden om die gegevens te kopiëren en te delen, bijvoorbeeld bij technische ondersteuning of probleemoplossing. Het zijn geen spectaculaire aanpassingen, maar ze maken het systeem wel net wat overzichtelijker.

Taakbalk en systeemvak soepeler gemaakt

Ook de taakbalk krijgt subtiele verbeteringen. Animaties bij het bewegen over gegroepeerde apps zijn verfijnd, wat zorgt voor een vloeiendere ervaring. Daarnaast zijn er minder meldingen van ontbrekende pictogrammen in het systeemvak wanneer de automatische verbergfunctie actief is. Dat soort kleine irritaties merk je vaak pas wanneer ze verdwijnen, en precies daar zit de meerwaarde van deze build.

Daarnaast heeft Microsoft een vervelende fout in Verkenner aangepakt. Sommige gebruikers zagen hun openstaande vensters en tabbladen plots terugvallen naar het bureaublad of de startpagina. Die onverwachte sprongen zouden met deze build verleden tijd moeten zijn. Het is een typische Dev Channel-fix: geen nieuwe functie, maar wel een concrete verbetering in betrouwbaarheid. Ook de functie ‘Dichtbij delen’ is verbeterd. Vooral bij het versturen van grotere bestanden naar naburige apparaten, zou de overdracht nu stabieler verlopen. Dat maakt het eenvoudiger om snel foto’s of documenten tussen pc’s te delen zonder cloudopslag of kabels.

Nieuwe creatieve vrijheid in Paint

Niet alle vernieuwingen zitten diep in het besturingssysteem zelf. De Paint-app krijgt met versie 11.2601.391.0 een nieuwe functie: Freeform Rotate. Daarmee kun je vormen, tekst of selecties vrij roteren onder elke gewenste hoek. Voor wie snel een afbeelding bewerkt of een eenvoudige grafische aanpassing maakt, biedt dat net wat meer creatieve controle zonder extra software te moeten openen.

© Microsoft

Build 26300.7877 past in een bredere trend waarbij Microsoft Windows 11 stelselmatig bijschaaft. De nadruk ligt op gebruiksvriendelijkheid, visuele consistentie en het wegwerken van kleine storingen. Functies worden bovendien gefaseerd uitgerold, waardoor niet elke Insider ze onmiddellijk ziet verschijnen. Zoals gebruikelijk in het Dev Channel kan deze build experimentele elementen bevatten die uiteindelijk nooit de stabiele versie halen. De watermerkvermelding op het bureaublad blijft daarbij normaal.