Verrassend sterke Windows 11-update brengt betere prestaties en snellere slaapstand

Microsoft heeft de optionele niet-beveiligingsupdate voor Windows 11 van februari vrijgegeven. Opvallend genoeg is dit er eentje waar weinig op aan te merken valt. Geen opdringerige AI-integraties, geen halve experimenten, maar tastbare verbeteringen aan prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

De update, met codenaam KB5077241, is nu beschikbaar als optionele download via Windows Update. Wie ze vandaag overslaat, krijgt de verbeteringen automatisch binnen bij de volgende Patch Tuesday, op 10 maart.

Sneller uit slaapstand & netwerksnelheidstest

Een van de belangrijkste verbeteringen zit onder de motorkap. Volgens Microsoft verhoogt deze update de betrouwbaarheid bij het ontwaken uit slaapstand. In de praktijk betekent dat: minder haperingen en een pc die sneller en consistenter terug tot leven komt. Ook op grafisch en systeemniveau zijn er optimalisaties doorgevoerd. De aanmeldingspagina, de Instellingen-app en de taakbalk zouden vlotter en responsiever aanvoelen. Kleine ingrepen, maar ze dragen bij aan wat Windows 11 al langer nodig had: verfijning.

Handig is de nieuwe ingebouwde netwerksnelheidstest. Via een rechtermuisklik op het netwerkicoon in de taakbalk (of via de Snelle instellingen voor wifi en mobiel internet) kun je voortaan meteen een snelheidstest starten. Die opent in je standaardbrowser en meet ethernet-, wifi- of mobiele verbindingen.

Emoji 16 en Widgets in een nieuw jasje

De update brengt daarnaast ondersteuning voor Emoji 16.0. Verwacht geen honderden nieuwe pictogrammen, maar een zorgvuldig geselecteerde reeks uit elke categorie. Ze verschijnen automatisch in het emoji-paneel. Het Widgets-paneel krijgt dan weer een herwerkt instellingenvenster dat nu als volledige pagina opent in plaats van als dialoogvenster. Dat oogt overzichtelijker en moderner.

Verbeteringen voor taakbalk en zoeken

Verder krijgt de taakbalk subtiele, maar nuttige aanpassingen. Wanneer je taakbalk is ingesteld op ‘niet combineren’ en er meerdere vensters openstaan, worden alleen de vensters die écht geen plaats hebben nog naar het overflow-menu verplaatst. Dat voorkomt lege ruimte en onnodige rommel. Windows Search toont voortaan ook het aantal resultaten per categorie bovenaan. Je kunt bovendien zoekresultaten previewen door erover te zweven: handig om snel inhoud te bekijken zonder alles te openen. Zelfs het pictogram van het zoekproces in Taakbeheer kreeg een update en toont nu een vergrootglas.

Ook nieuw: extra camerabediening in Instellingen. Onder Bluetooth & apparaten > Camera’s kun je bij compatibele modellen nu virtueel pannen en kantelen. Vooral voor wie vaak videobelt, is dat een praktische uitbreiding zonder dat je externe software nodig hebt.

Back-up, herstel en zakelijke functies

Voor organisaties wordt Windows Backup uitgebreid met een eerste-aanmeldingsherstelervaring. Op Microsoft Entra hybride apparaten, Cloud PC’s en multi-useromgevingen worden instellingen en Microsoft Store-apps automatisch hersteld bij de eerste login. Dat maakt toestelvernieuwingen of migraties consistenter. Daarnaast wordt Quick Machine Recovery (QMR) automatisch ingeschakeld op Windows Professional-toestellen die niet in een domein zitten of niet enterprise-beheerd zijn.

IT-beheerders op Arm64-apparaten krijgen bovendien ondersteuning voor Remote Server Administration Tools (RSAT), waaronder Active Directory-tools, DNS- en DHCP-serverbeheer.

Betere prestaties in Verkenner en afdrukken

Ook Verkenner krijgt de nodige aandacht. Een nieuw venster openen via Shift + klik of de middelste muisknop werkt voortaan betrouwbaarder. Daarnaast is er een ‘Alles uitpakken’-optie in de commandobalk bij niet-ZIP-archieven en werd de netwerkweergave stabieler gemaakt. De Windows-afdrukservice (spoolsv.exe) werd geoptimaliseerd voor betere prestaties bij intensief printgebruik — iets wat vooral in zakelijke omgevingen merkbaar kan zijn.

In Opslaginstellingen werden verschillende dialoogvensters gemoderniseerd en werd de scanprestatie voor tijdelijke bestanden verbeterd. Ook de Windows Update-instellingen reageren sneller. Op vlak van beeldschermprestaties zijn er optimalisaties die de tijd verkorten die nodig is om een pc uit slaapstand te halen, zelfs onder zware systeembelasting. Verder zijn er visuele consistentieverbeteringen doorheen het hele systeem, van de taakbalk (bij automatisch verbergen) tot beveiligings- en afdrukdialoogvensters.

Sysmon nu standaard ingebouwd

Opvallend is dat Microsoft nu ook Sysmon-functionaliteit native integreert in Windows. System Monitor (Sysmon) helpt bij het vastleggen van systeemgebeurtenissen voor dreigingsdetectie. Gebeurtenissen worden opgeslagen in het Windows Event Log, zodat beveiligingstools ermee aan de slag kunnen. Voor IT-professionals en power users is dat geen kleine toevoeging.

Na een periode waarin updates soms meer vragen dan oplossingen opleverden, voelt deze feature drop als een stap in de juiste richting. Als Microsoft deze lijn doortrekt en effectief blijft inzetten op betrouwbaarheid en verfijning, dan zou 2026 weleens het jaar kunnen worden waarin Windows 11 eindelijk zijn reputatie weer wat kan optrekken.