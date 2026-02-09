Werken oudere printers straks niet meer? Microsoft stopt updates

Microsoft is sinds januari 2026 gestopt met het verspreiden van oudere V3- en V4-printerdrivers via Windows Update in Windows 11. Die ingreep gebeurt vrij geruisloos, maar kan een duidelijke impact hebben op oudere printers en multifunctionele toestellen, zeker wanneer gebruikers hun drivers niet handmatig bijwerken.

De maatregel past in Microsofts bredere strategie om het printsubsysteem in Windows te moderniseren, de beveiliging te verbeteren en de manier waarop printers met het besturingssysteem communiceren te vereenvoudigen. Voor nieuwe printers verandert er weinig, maar oudere modellen dreigen uit de boot te vallen, zo meldt The WinCentral.

Printerdrives niet meer in Windows Update

Jarenlang konden gebruikers rekenen op Windows Update om automatisch de juiste printerdriver binnen te halen. Printer aansluiten, even wachten en afdrukken maar. Met het wegvallen van de V3- en V4-drivers verdwijnt die vanzelfsprekendheid voor een hele reeks oudere toestellen. Printers die gebruikmaken van modernere driverarchitecturen blijven probleemloos functioneren, maar toestellen die afhankelijk zijn van de oude drivers kunnen na een update weigeren te installeren of zelfs volledig stoppen met werken. Vooral bij oudere laserprinters en all-in-one apparaten kan dat voor verrassingen zorgen.

De beslissing komt niet helemaal uit het niets. Microsoft verklaarde legacy printerdrivers al officieel verouderd in september 2023. Op 15 januari 2026 stopte het bedrijf effectief met de distributie ervan via Windows Update. Later dit jaar, vanaf juli 2026, zal Windows standaard de ingebouwde IPP-class driver verkiezen boven drivers van externe fabrikanten. Vanaf juli 2027 blijven voor derde-partijdrivers enkel nog beveiligingsupdates toegestaan. Dat betekent concreet dat klassieke printerdrivers steeds minder prioriteit krijgen en uiteindelijk helemaal verdwijnen uit het automatische updatekanaal.

Wat je als gebruiker best doet

Wie merkt dat zijn printer plots niet meer automatisch wordt herkend, doet er goed aan eerst na te gaan welke driver het toestel gebruikt. Is dat een oudere V3- of V4-driver, dan zal Windows die niet langer vanzelf installeren. In dat geval is het aangewezen om rechtstreeks naar de website van de fabrikant te gaan en daar de recentste ondersteunde driver te downloaden. Wie toch overweegt om op termijn te upgraden, kan ook kijken naar printers die moderne standaarden zoals IPP of Mopria ondersteunen. Die werken vaak met zogeheten class drivers en hebben geen aparte fabrikantsoftware meer nodig, wat de kans op compatibiliteitsproblemen aanzienlijk verkleint.

Veiligheidskwestie

Volgens Microsoft zijn oudere printerdrivers een terugkerende bron van beveiligingslekken, stabiliteitsproblemen en extra onderhoudswerk. Door over te schakelen op moderne driver­modellen en een eigen IPP-driver wil het bedrijf printen op Windows 11 betrouwbaarder en veiliger maken, zowel voor consumenten als voor bedrijven.