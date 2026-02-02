Nog méér Windows-pc’s kunnen niet correct afsluiten na recente updates

Januari 2026 zal bij Microsoft niet snel de geschiedenisboeken ingaan als een succesmaand. De problemen met Windows-updates stapelden zich week na week op, met bugs die varieerden van ronduit ernstig tot bijna absurd. Sommige systemen weigerden nog op te starten met de foutmelding UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, terwijl andere pc’s simpelweg niet meer wilden afsluiten of in slaapstand gingen. Microsoft probeerde dat laatste probleem al te verhelpen met een noodupdate buiten het reguliere updatekanaal, maar intussen blijkt dat de impact groter is dan aanvankelijk gedacht.

Uit een recente update van het Windows Health Dashboard blijkt namelijk dat de afsluit- en sluimerproblemen ook voorkomen op systemen waarop Secure Launch en Virtual Secure Mode zijn ingeschakeld. Virtual Secure Mode is een beveiligingstechnologie die gevoelige gegevens afschermt in een geïsoleerde, virtuele omgeving. Net die extra beveiligingslaag blijkt nu roet in het eten te gooien. PC’s die van deze technologie gebruikmaken, kunnen na installatie van recente Windows-updates weigeren om correct af te sluiten of in slaapstand te gaan.

Probleem bij specifieke configuraties

Het probleem treft niet de doorsnee thuisgebruiker, benadrukt Microsoft. Het gaat om systemen met Windows 11 versie 23H2, Windows 10 22H2, en de Enterprise LTSC-edities van 2019 en 2021. Voor toestellen met Secure Launch is intussen een noodpatch beschikbaar, al benadrukt Microsoft dat Secure Launch niet verward mag worden met Secure Boot, dat enkel de bootloader controleert.

Voor pc’s waarop Virtual Secure Mode actief is, blijft het voorlopig wachten. Microsoft bevestigt dat deze configuraties eveneens getroffen zijn en dat een oplossing in een toekomstige update zal volgen, maar een concrete timing is er nog niet.

Vertrouwen onder druk

De aanhoudende updateproblemen komen op een bijzonder slecht moment voor Microsoft. Het bedrijf ligt al langer onder vuur vanwege instabiele updates en een sterke focus op AI-functies die niet bij alle gebruikers in goede aarde vallen. Windows-baas Pavan Davuluri probeerde recent de gemoederen te bedaren met de belofte dat Microsoft in 2026 nadrukkelijker zal inzetten op prestaties, stabiliteit en betrouwbaarheid.

Na een maand als januari is die belofte geen overbodige luxe. Of februari en de rest van het jaar rustiger verlopen, zal snel duidelijk worden. Ter geruststelling: de meest recente niet-beveiligingsupdate voor Windows 11 zou alvast een reeks andere problemen hebben opgelost. Wie last heeft van updateperikelen, doet er dus goed aan om die update te controleren.