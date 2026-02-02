Windows 11-update van februari 2026 zet in op rust en betrouwbaarheid

Microsoft is begonnen met de uitrol van de Windows 11-update van februari 2026. Verwacht geen grote visuele make-over of opvallende nieuwe functies, maar wel een reeks gerichte verbeteringen die focussen op prestaties, beveiliging en dagelijkse bruikbaarheid. Na maanden van kritiek op instabiele updates voelt deze release vooral aan als een bewuste pas op de plaats.

De nieuwste update lijkt bedoeld om vertrouwen te herstellen, dan wel verrassend uit de hoek te komen. Windows 11 zet een volgende stap richting betere samenwerking tussen apparaten, zo meldt WinCentral. Gebruikers kunnen recent gebruikte apps en activiteiten van hun Android-telefoon eenvoudiger voortzetten op hun pc. Denk aan Office-documenten, mediaplayback of browsersessies die automatisch opnieuw verschijnen via meldingen of de taakbalk.

Het systeem doet daarmee steeds meer denken aan de manier waarop Apple zijn ecosysteem laat samenwerken. Vooral wie regelmatig tussen smartphone en pc wisselt, zal hier voordeel uit halen.

Instellingen tonen systeeminfo in één oogopslag

De Instellingen-app krijgt een kleine, maar praktische verbetering. Op de startpagina verschijnt voortaan een apparaatkaart met basisinformatie over de hardware, zoals processor, geheugen, grafische chip en opslagcapaciteit. Daardoor hoef je minder diep door menu’s te klikken om snel te zien wat er precies in je systeem zit. Het is geen baanbrekende wijziging, maar wel een die het dagelijks gebruik net wat aangenamer maakt.

Daarnaast wordt een van de meest gehoorde klachten over Smart App Control aangepakt. Tot voor kort kon deze beveiligingsfunctie alleen geactiveerd worden tijdens een schone installatie van Windows. Met de update van februari 2026 kan dat ook achteraf. Gebruikers kunnen Smart App Control nu op elk moment in- of uitschakelen via Windows-beveiliging, zonder het systeem opnieuw te moeten installeren. Dat maakt de functie een stuk toegankelijker en minder dwingend, zonder aan beveiliging in te boeten.

Windows Hello en Verkenner

Ook Windows Hello krijgt aandacht, al gebeurt dat vrij geruisloos. De ondersteuning voor externe en usb-vingerafdruklezers is verbeterd, wat vooral merkbaar is bij laptops die met docks of accessoires werken. De authenticatie verloopt consistenter en betrouwbaarder, zonder dat het aanmelden trager of omslachtiger wordt.

Bestandsbeheer voelt in deze versie merkbaar vlotter aan. Microsoft heeft onder meer gewerkt aan de prestaties van Verkenner bij grote mappen en netwerkstations. Navigeren tussen directories verloopt soepeler en wachttijden zijn korter geworden. Het zijn optimalisaties die je niet meteen ziet, maar wel elke dag kan voelen.

Microsoft blijft ook investeren in toegankelijkheid. Spraakbediening krijgt een vereenvoudigde installatie en een duidelijkere selectie van microfoon en taal. Daarnaast zijn er nieuwe timingopties toegevoegd aan spraakgestuurd typen, wat de nauwkeurigheid ten goede komt. Voor gebruikers die deze functies dagelijks inzetten, wordt de drempel een stukje lager.

Voor muzikanten en andere creatieve gebruikers is er een update van Windows MIDI Services. Die brengt betere ondersteuning voor moderne MIDI-standaarden, stabielere communicatie tussen apps en duidelijkere apparaatnamen en routering. Het is een nicheverbetering, maar wel een belangrijke voor wie professioneel met audio werkt.

Zo krijg je de update

De uitrol gebeurt via Microsofts gecontroleerde updateproces. Dat betekent dat niet alle functies meteen op elk systeem beschikbaar zijn. Hardware, regio en timing spelen daarbij een rol. Alles samen ademt deze update een duidelijke koerswijziging. Microsoft lijkt tijdelijk afstand te nemen van experimentele functies en zet nadrukkelijk in op betrouwbaarheid, prestaties en verfijning.

Na de recente updateproblemen is dat exact waar veel gebruikers op hopen. Wie wil controleren of de update al klaarstaat, kan terecht via Instellingen > Windows Update.