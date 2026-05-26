Google schept duidelijkheid over ondersteuning oudere Chromecast-types

Gebruikers van oudere Chromecast-modellen hoeven voorlopig niet te vrezen dat hun apparaat plots onbruikbaar wordt. Google heeft gereageerd op recente berichten waarin werd beweerd dat bijna alle oudere types geen beveiligingsupdates meer zouden krijgen.

De verwarring ontstond nadat een ondersteuningspagina voor Google Nest-producten plots vermeldde dat verschillende oudere Chromecast-modellen geen softwareondersteuning meer zouden ontvangen. Het ging onder meer om de eerste generatie Chromecast, de Chromecast Ultra en Chromecast Audio. Alleen de recentere Chromecast met Google TV zou volgens die informatie nog updates krijgen.

Die melding zorgde meteen voor onrust bij gebruikers, zeker omdat kort daarvoor ook meldingen opdoken van eerste generatie Chromecasts die plots problemen hadden met casten vanuit apps zoals YouTube en Chrome.

Google spreekt berichten tegen

Google benadrukt nu dat de informatie op de supportpagina foutief was. Dat laat de techreus weten aan 9to5Google. In een reactie aan verschillende Amerikaanse techsites laat het bedrijf weten dat het de ondersteuning voor oudere Chromecast-modellen niet stopzet en dat kritieke beveiligingsupdates voorlopig blijven komen.

Volgens Google ging het om een verkeerde vermelding op de ondersteuningspagina, die inmiddels aangepast werd. Het bedrijf zegt expliciet dat bestaande Chromecast-toestellen niet plots buiten ondersteuning vallen.

Ook de recente problemen met oudere Chromecasts zouden volgens Google geen bewuste blokkade geweest zijn. Sommige gebruikers vreesden dat Google oudere apparaten kunstmatig onbruikbaar maakte om upgrades naar nieuwere modellen te stimuleren. Het bedrijf ontkent dat scenario en spreekt van een technisch probleem dat tijdelijk de castfunctionaliteit verstoorde bij bepaalde toestellen van de eerste generatie.

Chromecast leeft verder, maar krijgt wel een opvolger

Hoewel Google gebruikers nu geruststelt, is het duidelijk dat de klassieke Chromecast-lijn stilaan naar de achtergrond verdwijnt. In 2024 introduceerde het bedrijf de Google TV Streamer als opvolger van de bekende HDMI-dongles. Die nieuwe mediaspeler draait volledig rond Google TV en bevat ook AI-functies op basis van Gemini. Daarmee verschuift Google de focus van eenvoudige streamingdongles naar uitgebreidere smart-tv-platformen.

Oudere Chromecasts blijven dus voorlopig gewoon werken. Voor miljoenen gebruikers die hun toestel vooral gebruiken om snel video’s of muziek naar een televisie te sturen, verandert er vandaag dus weinig.