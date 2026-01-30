Keerpunt voor Windows 11? Microsoft belooft beterschap in 2026

Het is moeilijk te ontkennen: 2025 was geen goed jaar voor Windows 11. Voor veel gebruikers groeide het besturingssysteem uit tot het zoveelste ‘slechte’ Windows-voorbeeld in de geschiedenis, met instabiele updates, steeds meer overbodige functies en het gevoel dat Microsoft zijn eigen platform niet langer als prioriteit behandelt. De kritiek stapelde zich de afgelopen maanden snel op. Vooral Microsofts sterke focus op AI-integraties, met Copilot die opduikt in zowat elke hoek van het besturingssysteem, viel bij een groot deel van de gebruikersgemeenschap bijzonder slecht.

Op sociale media leidde vrijwel elke aankondiging rond AI in Windows tot felle reacties. Zo hevig zelfs, dat Pavan Davuluri, president van Windows bij Microsoft, op een bepaald moment de reacties op een bericht moest uitschakelen. In die post gaf hij aan dat Windows als een “agentisch AI-besturingssysteem moet worden“. Die woorden riepen die bij veel gebruikers eerder argwaan dan enthousiasme op. Die storm van kritiek lijkt nu een kantelpunt te zijn geweest. In een gesprek met The Verge bevestigt Microsoft dat het de boodschap heeft begrepen en in 2026 nadrukkelijk wil bijsturen.

Focus op prestaties, stabiliteit en gebruikservaring

Volgens Davuluri heeft Microsoft de feedback van zowel Windows Insiders als gewone gebruikers “luid en duidelijk” gehoord. De prioriteiten voor 2026 liggen voortaan bij de fundamenten van het besturingssysteem. Microsoft belooft zich te richten op hardnekkige pijnpunten zoals betere prestaties, hogere betrouwbaarheid en een algemeen aangenamere Windows-ervaring. Met andere woorden: minder franje, minder experimenten die half afgewerkt aanvoelen, en meer aandacht voor wat gebruikers dagelijks nodig hebben.

Dat is geen compleet nieuwe belofte. Enkele maanden geleden gaf Davuluri al aan dat Microsoft zich bewuster werd van de weerstand tegen AI en opnieuw meer aandacht wilde hebben voor ontwikkelaars en kernfunctionaliteit. Ditmaal klinkt de boodschap echter explicieter — en urgenter.

Op zoek naar balans

Het wordt nu afwachten of Microsoft effectief een evenwicht vindt tussen zijn AI-ambities en de stabiliteit van het besturingssysteem. De vrees leeft dat Windows de voorbije tijd te veel als experimenteel platform werd behandeld, waarbij nieuwe ideeën sneller werden uitgerold dan ze degelijk getest of afgestemd waren op de realiteit van gebruikers. Ook het Windows Insider Programma lijdt daaronder. Wat ooit een waardevolle testomgeving was, voelt vandaag voor velen uitgehold. Nieuwe functies verschijnen onregelmatig, verdwijnen soms even snel weer en worden niet altijd breed uitgerold, zelfs niet naar actieve testers.

Eén miljard gebruikers, maar geen vanzelfsprekend succes

Hoewel Windows 11 inmiddels op meer dan één miljard apparaten draait, is dat geen garantie voor tevreden gebruikers. De algemene perceptie rond Windows bevindt zich op een van de laagste punten in jaren, zeker onder de meer betrokken en kritische gebruikers. 2026 wordt daardoor een cruciaal jaar voor Microsoft. Niet om nieuwe cijfers te halen, maar om te bewijzen dat het bedrijf zijn gebruikers opnieuw serieus neemt. Want één ding is duidelijk: die miljard Windows-gebruikers behouden is minstens zo belangrijk.