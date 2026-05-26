Microsoft Edge krijgt visuele zoekfunctie, rechtstreeks in zoekbalk

Microsoft gaat de zoekmogelijkheden van Microsoft Edge verder uitbreiden met een nieuwe, visuele zoekfunctie. Voortaan kunnen desktopgebruikers afbeeldingen in de zoekbalk slepen of uploaden om meteen gerelateerde zoekresultaten te krijgen.

De functie maakt deel uit van Microsofts bredere AI-strategie rond zoeken en moet het makkelijker maken om informatie te vinden zonder eerst de juiste trefwoorden te bedenken. In plaats van iets te omschrijven, volstaat het simpelweg om een afbeelding te gebruiken.

Zoeken met afbeeldingen wordt eenvoudiger

De nieuwe functie werkt rechtstreeks vanuit de Edge Search Bar op desktop. Gebruikers kunnen een afbeelding uploaden of gewoon naar de zoekbalk slepen. Daarna analyseert Edge de afbeelding en toont het vergelijkbare resultaten, informatie of gerelateerde producten, weet WinCentral.

Dat kan handig zijn in heel wat situaties. Denk aan het herkennen van gadgets, meubels of kledingstukken die je online tegenkomt, maar waarvan je de naam niet kent. Ook screenshots, reisfoto’s of inspiratiebeelden kunnen voortaan sneller gebruikt worden als zoekopdracht. Microsoft zet al langer in op visuele en AI-gestuurde zoekfuncties. Met deze integratie wil het bedrijf de drempel verlagen voor gebruikers die sneller en intuïtiever willen zoeken.

AI speelt steeds grotere rol in Edge

De nieuwe visuele zoekfunctie past in de bredere evolutie van browsers, waarbij klassieke zoekopdrachten steeds vaker aangevuld worden met AI en multimodale functies. Daarbij draait het niet langer alleen om tekst, maar ook om afbeeldingen, spraak en context.

Microsoft voegt de afgelopen maanden opvallend veel AI-functies toe aan Edge en Windows 11. Visueel zoeken sluit daar naadloos op aan, zeker voor gebruikers die regelmatig met screenshots, afbeeldingen of online inspiratie werken. Voor Edge-gebruikers betekent de update vooral extra gemak. Waar je vroeger eerst een afbeelding moest opslaan of een aparte zoekpagina moest openen, kan dat nu rechtstreeks vanuit de browserinterface zelf.