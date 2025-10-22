Windows 11-update KB5067036 brengt vernieuwd Startmenu en tal van nieuwe functies

De update (KB5067036) brengt niet alleen bugfixes en prestatieverbeteringen, maar ook opvallende nieuwe functies. De blikvanger: een herontworpen Startmenu. Microsoft zet alle nieuwigheden uiteen op zijn blog. Zoals steeds is de preview build in deze vroege fase exclusief beschikbaar voor wie deelneemt aan het Windows Insider-programma. Binnenkort rol Microsoft de update uit naar alle gebruikers.

Vernieuwd Startmenu en verbeterde bediening

Het nieuwe Startmenu moet het eenvoudiger maken om apps te vinden en te gebruiken. Gebruikers kunnen schakelen tussen een categorieweergave (apps per type gegroepeerd) en een gridweergave (alfabetisch gerangschikt). De interface past zich bovendien automatisch aan de schermgrootte aan, zodat grotere displays meer ruimte krijgen voor vastgepinde apps en aanbevelingen.

Daarnaast verschijnt er een nieuw Phone Link-pictogram naast het zoekveld, waarmee je inhoud van je smartphone rechtstreeks kunt weergeven in het menu, zowel voor Android als iOS.

Slimmere stem- en Copilot-functies

Ook de spraakbediening krijgt een flinke upgrade. Met Fluid Dictation begrijpt Windows nu grammatica en leestekens beter, en reageert de stemassistent natuurlijker. Voice Access ondersteunt voortaan ook Japans.

De Click to Do-functie (voorheen onderdeel van Copilot) wordt verder uitgebreid. Je kunt nu rechtstreeks tekst vertalen, eenheden omrekenen en zelfs tabellen herkennen en exporteren naar Excel. Deze functies zijn voorlopig enkel beschikbaar buiten de Europese Economische Ruimte (EEA).

Verbeteringen aan Verkenner en Taakbalk

In Bestandsverkenner toont het startscherm voortaan aanbevolen bestanden, ook voor persoonlijke Microsoft- en lokale accounts. Wie dat niet wil, kan de functie uitschakelen. Verder zijn tal van bugs opgelost die Verkenner konden laten vastlopen of weergaven doen resetten.

De Taakbalk krijgt nieuwe batterijpictogrammen met kleurcodes: groen bij opladen, geel onder 20%. Ook kan het batterijpercentage nu naast het icoontje worden weergegeven. Bij het zweven boven een open app verschijnt bovendien een ‘Share with Copilot’-knop, waarmee de AI je vensterinhoud kan analyseren.

Overige aanpassingen KB5067036

Andere verbeteringen zijn subtieler, maar dragen hun steentje bij aan een vlottere ervaring. Zo verschijnt de taakbalk merkbaar sneller wanneer je je pc ontgrendelt. Laptopgebruikers zullen zo minder vertraging merken wanneer ze hun pc uit sluimerstand halen. Tijdens de eerste installatie van Windows 11 duikt bovendien een nieuwe Microsoft 365 Copilot-pagina op. Die is bedoeld om gebruikers sneller kennis te laten maken met de AI-functies binnen het Microsoft-ecosysteem.

Ook kun je voortaan tijdens het instellen van Windows je gebruikersmap een eigen naam geven, iets wat voorheen automatisch gebeurde op basis van je Microsoft-account. Verder lost KB5067036 tientallen bugs op in onderdelen als Display, Graphics, Windows Update en Remote Credential Guard.