Microsoft schrapt de zoekbalk in Windows 11: dit krijg je in de plaats

De klassieke zoekbalk in Windows 11 mag binnenkort plaatsmaken voor zijn opvolger, en die belooft veel krachtiger te zijn

Microsoft bereidt een van de grootste visuele en functionele updates voor sinds de lancering van Windows 11. De bekende zoekbalk op de taakbalk, die jarenlang dienstdeed als toegangspoort tot bestanden, apps en webresultaten, mag plaatsmaken voor een Copilot-chatvenster.

Volgens Microsoft is het doel duidelijk: de taakbalk omvormen tot “een dynamisch centrum van productiviteit en eenvoud”. Met andere woorden, je pc moet niet langer wachten op jouw input, maar proactief helpen bij dagelijkse taken.

Windows Search 2.0

Met de nieuwe Copilot-taakbalk combineert Microsoft de klassieke zoekfunctie met een slimme AI-chat. Je kunt Copilot gebruiken om vragen te stellen of opdrachten te geven, zoals bij ChatGPT, maar ook om lokaal te zoeken naar apps, documenten en instellingen.

Zodra je Copilot inschakelt, verschijnt een vernieuwde interface die de vertrouwde zoekbalk vervangt. Die nieuwe omgeving is bedoeld als centrale plek voor zowel AI-antwoorden als zoekresultaten, rechtstreeks vanuit de taakbalk. De functie is voorlopig optioneel en standaard uitgeschakeld. Wie ze wil uitproberen, kan Copilot inschakelen via de instellingen. Doe je dat niet, dan blijft de klassieke zoekbalk gewoon zichtbaar.

Microsoft benadrukt wel dat Copilot géén ongecontroleerde toegang krijgt tot je bestanden of apps. De AI maakt gebruik van de bestaande Windows Search-API’s, waardoor jouw privacy gewaarborgd blijft.

Copilot zal het klassieke zoekvenster vervangen. © Microsoft

Nog niet voor meteen

De nieuwe zoekbalk wordt eerst uitgerold naar Windows Insiders in de komende weken. Pas daarna volgt een bredere lancering voor het grote publiek, wat volgens Microsoft ergens in 2026 zal gebeuren.

Wie niet kan wachten, kan zich aansluiten bij het Windows Insider-programma om de preview vroegtijdig te testen.