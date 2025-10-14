Na 10 jaar krijgt Windows 10 vandaag nog een finale update

Windows 10 ontvangt vandaag nog een allerlaatste reguliere update. Wie daarna nog updates wil krijgen, moet zich daar speciaal voor aanmelden.
Vandaag is het EOL-dag voor Windows 10. EOL staat voor “end of life” en het betekent dat Microsoft officieel stopt met de reguliere ondersteuning voor het besturingssysteem dat 10 jaar geleden gelanceerd werd. Geen updates meer dus om bugs op te lossen of nieuwe features toe te voegen, wat inhoudt dat Windows 10 gaandeweg minder en minder bruikbaar wordt.
Vandaag zou wel nog een allerlaatste reguliere update uitgerold worden om nog wat bugs en beveiligingszaken aan te pakken, maar heel veel moeten we daar niet meer van verwachten. De update zou om 19.00 uur onze tijd gelanceerd worden.
Microsoft raadt Windows 10-gebruikers natuurlijk aan om over te schakelen naar Windows 11, maar voor wie dat niet mogelijk is, is het belangrijk dat het besturingssysteem veilig gebruikt kan blijven worden. Daarom voorziet Microsoft nog een jaar lang extra beveiligingsupdates, al moet je je daar wel speciaal voor aanmelden.
Aanvankelijk moesten gebruikers ook betalen voor die extra updates, maar recent werd beslist dat dit niet meer zou gelden voor Europese gebruikers. Wij kunnen dus gewoon nog een extra jaar lang gratis updates ontvangen, al is een Microsoft-account wel vereist om je voor die updates aan te melden.
