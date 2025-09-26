Gratis Windows 10-updates in Europa: Microsoft voegt nieuwe voorwaarde toe

Microsoft heeft opnieuw bevestigd dat gebruikers in de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kosteloos kunnen blijven rekenen op beveiligingsupdates voor Windows 10 na de officiële end-of-life datum in oktober 2025. Het bedrijf maakt zijn Extended Security Updates (ESU)-programma gratis beschikbaar tot eind 2026. Wel koppelt Microsoft daar enkele voorwaarden aan.

Gebruikers hoeven hun pc-instellingen niet langer met de cloud te synchroniseren, maar een Microsoft-account blijft verplicht. Concreet vraagt Microsoft dat je minstens één keer per zestig dagen met dat account inlogt. Doe je dat niet, dan vervalt je toegang tot de updates en moet je je toestel opnieuw aanmelden via hetzelfde account. Dat meldt Microsoft op de FAQ-pagina voor het verlengd gebruik van Windows 10.

Microsoft-account blijft verplicht, Windows 11 de voorkeur

Wie al dagelijks met een Microsoft-account inlogt, merkt in de praktijk niets van de nieuwe regel. Maar voor wie nog met een lokaal account werkt, kan het herhaaldelijke aanmelden als omslachtig aanvoelen. Goed nieuws is wel dat er geen blijvende gevolgen zijn: je kan je pc altijd opnieuw registreren en krijgt dan opnieuw 60 dagen gratis updates.

De gratis ESU’s gelden enkel in de EER en lopen tot oktober 2026, waarna Windows 10 definitief zonder ondersteuning verdergaat. Buiten Europa blijft de situatie ongewijzigd: daar betaal je 30 dollar of gebruik je 1.000 Microsoft Rewards-punten voor toegang. Microsoft benadrukt intussen dat het nog altijd de voorkeur geeft aan een overstap naar Windows 11, al blijven miljoenen oudere pc’s daar officieel niet voor in aanmerking komen.