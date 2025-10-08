Gratis Windows 10-updates: Microsoft start Europese inschrijvingen

Microsoft is begonnen met de uitrol van het Extended Security Updates-programma (ESU), waarmee het besturingssysteem nog tot oktober 2026 ondersteund blijft. Dat de updates kosteloos zijn, is geen vanzelfsprekendheid. Oorspronkelijk wilde Microsoft de verlengde ondersteuning betalend maken, maar na druk van Europese consumentenorganisaties (waaronder Testaankoop) komt er in de EU een uitzondering. Wie zijn pc registreert voor het ESU-programma, krijgt de extra beveiligingsupdates gratis aangeboden.

De registratie verloopt via het instellingenmenu van Windows 10, onder het tabblad Windows Update. Gebruikers worden daar nu actief op gewezen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je met een Microsoft-account bent aangemeld op de pc. Dat account moet bovendien tijdens de volledige looptijd van het programma gekoppeld blijven. Ontkoppel je het, dan stopt Microsoft de updates na 60 dagen alsnog.

Laatste verlenging voor Windows 10

De gratis updateperiode loopt tot 13 oktober 2026. Daarna stopt de ondersteuning voor consumenten definitief. Alleen bedrijven kunnen daarna nog tegen betaling kiezen voor een jaarlijkse verlenging van de ESU-updates. Met die datum komt er een einde aan ruim elf jaar Windows 10. Het besturingssysteem verscheen in 2015 en werd toen aangekondigd als “de laatste Windows-versie ooit”. Toch kwam in 2021 zijn opvolger uit: Windows 11.

Niet alle toestellen kunnen upgraden naar de nieuwste versie. Voor Windows 11 is onder meer een Trusted Platform Module (TPM 2.0) vereist, en die ontbreekt op veel oudere laptops en desktops. Daardoor dreigen miljoenen pc’s binnenkort buiten de boot te vallen, zeker buiten de Europese Economische Ruimte, waar gebruikers wél moeten betalen voor de extra updates.

Onvrede bij gebruikers

Het updatebeleid zorgt intussen voor wrevel. In de Verenigde Staten spande een gebruiker een rechtszaak aan tegen Microsoft. Volgens hem zou het bedrijf de updates bewust stopzetten om zijn AI-strategie te versterken. Windows 11 bevat immers tal van AI-functies die niet beschikbaar zijn op Windows 10.

Voor Europese gebruikers biedt het ESU-programma echter nog even ademruimte: wie zijn pc tijdig registreert, kan tot 2026 veilig verder met Windows 10, zonder extra kosten.