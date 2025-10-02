Microsoft Edge scherpt beveiliging rond extensies aan

Wie in Microsoft Edge een extensie installeert via de officiële Add-ons Store, hoeft zich doorgaans geen zorgen te maken: Microsoft checkt ze eerst op malware. Maar niet iedereen kiest voor die veilige weg. Via zogeheten sideloading kun je extensies ook buiten de store om toevoegen, rechtstreeks vanaf een website of bestand.

Dat kan handig zijn, maar er zijn echt wel risico’s aan verbonden. Bij sideloading ontbreekt namelijk de controle. Je weet niet of de maker van de extensie betrouwbaar is, of er geen verborgen code meedraait. Ten slotte geef je de extensie wel toegang tot je browser en alle data die erin opgeslagen zitten. Precies om dat risico aan te pakken, werkt Microsoft nu aan een extra beveiligingslaag.

Automatische blokkering

Volgens de Microsoft 365 Roadmap (gespot door BleepingComputer) krijgt Edge binnenkort een functie die malafide gesideloade extensies kan opsporen en meteen uitschakelen. Met andere woorden: wordt er iets verdachts ontdekt, dan haalt de browser de extensie gewoon weg. De uitrol start in november 2025.

Tot die tijd blijft het opletten geblazen. Experimenteer je graag met nieuwe tools, dan kan sideloading verleidelijk zijn, maar de veiligste keuze blijft voorlopig gewoon de officiële Add-ons Store.

Edge volgt concurrenten voor veiligheid

Edge volgt hiermee een trend die je ook bij andere browsers ziet: strengere regels om gebruikers beter te beschermen. Onlangs voegde Google Chrome nog een instelling toe om je beter te beschermen tegen scamwebsites. Voor wie toch buiten de gebaande paden gaat, maakt deze stap het surfen straks een stukje veiliger. Voor de doorsnee gebruiker verandert er weinig, tenzij je nu en dan een dubieuze extensie installeert, natuurlijk.