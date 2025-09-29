Met deze Chrome-instelling ben je nog beter beschermd tegen scamwebsites

Wie met Google Chrome surft, krijgt standaard al bescherming tegen verdachte websites en malafide downloads. Toch gaat er boven die basisbeveiliging nog een extra laag schuil: ‘Geoptimaliseerde beveiliging’. Dat systeem gebruikt artificiële intelligentie om gevaren te detecteren die nog niet in de gekende lijsten van Google zijn beland. Handig, want nieuwe phishingcampagnes of malware verspreiden zich vaak razendsnel.

Google zelf blijft vaag over hoe die bescherming precies werkt. Het bedrijf heeft het over “grondige controles van downloads” en “extra beveiliging voor iedereen op het web”. Concreet betekent het dat Chrome niet enkel de bezochte URL’s checkt, maar ook stukjes van de pagina, downloads of zelfs extensie-activiteiten doorstuurt naar Google Safe Browsing. Die data worden bovendien gekoppeld aan je Google-account. Dat zorgt ervoor dat ook diensten zoals Gmail meeliften op die bescherming, maar het betekent wel dat je meer informatie met Google deelt.

Zelf inschakelen

Standaard staat ‘Geoptimaliseerde beveiliging’ niet aan. Wie er gebruik van wil maken, moet dus zelf even de instellingen in. Rechtsboven in Chrome klik je op de drie puntjes en kies je Instellingen. Via Privacy en beveiliging > Veilig browsen kun je de optie Verbeterde beveiliging selecteren. Met het pijltje rechts zie je meteen wat elk niveau doet. Default staat ‘Standaardbeveiliging’ aangeduid.

Meer veiligheid, minder privacy?

Geoptimaliseerde beveiliging is vooral interessant voor wie vaak nieuwe websites bezoekt of regelmatig bestanden downloadt. Daar zit het risico op onbekende bedreigingen nu eenmaal groter. Je levert wel wat privacy in, want je deelt meer surfdata met Google. Voor sommigen weegt die extra bescherming zwaarder door, anderen kiezen liever voor de basisinstelling. De keuze ligt bij jou, maar het is alvast goed te weten dat de optie bestaat.