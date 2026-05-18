Zoeken in Windows 11 wordt eindelijk slimmer voor bestanden en apps

Microsoft werkt opnieuw aan een verbetering voor Windows 11, dit keer voor de zoekfunctie. Het zoekvak in Windows krijgt een update waardoor lokale bestanden en geïnstalleerde apps voortaan sneller en hoger in de resultaten verschijnen. Daarmee lijkt Microsoft eindelijk te reageren op een van de grootste frustraties rond Zoeken in Windows 11.

De nieuwe wijziging wordt momenteel getest in experimentele builds van Windows 11, meldt WinCentral. De zoekfunctie moet minder afhankelijk worden van webresultaten en beter begrijpen waar gebruikers effectief nood aan hebben. Het dagelijkse gebruiksgemak moet er met andere woorden op vooruitgaan.

Minder Bing-resultaten, meer focus op je pc

De kritiek op Windows Search klinkt al jaren hetzelfde. Wie snel een programma wil openen of een document zoekt, krijgt vaak eerst allerlei Bing-suggesties en webresultaten voorgeschoteld. Vooral bij korte zoekopdrachten zorgde dat regelmatig voor rommelige of irrelevante resultaten. Met de nieuwe aanpak wil Microsoft lokale inhoud opnieuw prioriteit geven. Typ je bijvoorbeeld de naam van een app die op je pc staat, dan moet Windows die voortaan sneller tonen dan online suggesties. Hetzelfde geldt voor recente documenten of bestanden die lokaal opgeslagen zijn.

Dat lijkt misschien een kleine aanpassing, maar in dagelijks gebruik kan het een groot verschil maken. Veel gebruikers vertrouwen op de zoekbalk in het Startmenu om snel apps te openen, documenten terug te vinden of workflows te versnellen. Wanneer die zoekfunctie eerst het web probeert te doorzoeken, voelt Windows vaak trager en minder logisch aan.

Zoeken in Windows 11: slimmer en persoonlijker

Volgens Microsoft maakt de wijziging deel uit van een bredere modernisering van Zoeken in Windows 11. Het systeem moet beter leren begrijpen wat gebruikers bedoelen en relevantere resultaten tonen op basis van context en gebruiksgedrag. Daarmee schuift Windows 11 wel wat meer op richting een AI-gestuurde ervaring. In plaats van elke zoekopdracht als een internetzoekopdracht te behandelen, probeert het systeem slimmer te bepalen of je een lokaal bestand, een app of toch webinformatie zoekt.

Microsoft hint bovendien al naar verdere verbeteringen in de toekomst. Denk daarbij aan betere natuurlijke taalherkenning, snellere indexering van bestanden en persoonlijkere zoekresultaten. De focus lijkt dus steeds meer te liggen op een zoekfunctie die minder storend aanvoelt en vooral sneller bruikbare resultaten geeft. Voor veel Windows-gebruikers klinkt dit alvast als een stap in de goede richting.