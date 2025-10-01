Google Drive krijgt slimme bescherming tegen ransomware

Google rolt een nieuwe beveiligingsfunctie uit voor Google Drive die met behulp van artificiële intelligentie ransomware kan opsporen.

De functie is vanaf vandaag beschikbaar in open bèta en wordt toegevoegd aan de meeste Google Workspace-abonnementen, zonder extra kost, zo meldt Google op zijn blog.

Steeds meer privégebruikers krijgen te maken met ransomware, waarbij bestanden worden gegijzeld en pas weer vrijgegeven na betaling. Met de nieuwe AI-functie probeert Google dat scenario voor te zijn. Zodra Drive verdachte wijzigingen in bestanden ziet, stopt het automatisch met het synchroniseren van je bestanden. Zo krijgen besmette documenten geen kans om de rest van je cloudmap in gevaar te brengen.

Daarbovenop krijgen gebruikers meteen een waarschuwing in de app en via e-mail. Handig is dat je dan ook direct de optie krijgt om terug te grijpen naar oudere, veilige versies van je bestanden. Dat bespaart bedrijven en organisaties heel wat tijd en frustratie, en beperkt de schade van een aanval tot een minimum.

© Google

Slim reageren op ransomware

Wat de bescherming doeltreffend maakt, zijn de zelflerende mogelijkheden dankzij AI, aldus Google. Drive kijkt niet alleen naar bepaalde patronen die op gevaar wijzen, maar blijft ook continu leren van nieuwe ransomwaretechnieken. Google doet o.a. een beroep op gegevens van VirusTotal om snel nieuwe dreigingen te herkennen. Met andere woorden: als de aanvallen geavanceerder worden, zou de bescherming in theorie ook slimmer moeten worden.

Voor bedrijven wordt de functie standaard ingeschakeld in de desktopversies van Drive voor Windows en macOS. Beheerders kunnen de detectie uitschakelen of zelf beslissen welke bestanden hersteld moeten worden. Ook in het Security Center duiken de meldingen op, zodat admins verdachte activiteiten kunnen bekijken.

Wereldwijde uitrol

De nieuwe AI-bescherming wordt wereldwijd uitgerold. Dat gebeurt gefaseerd. Eerst zal de nieuwe feature exclusief beschikbaar zijn voor zakelijke Workspace-klanten. Gratis gebruikers moeten nog even wachten, al lijdt het weinig twijfel dat Google de functie later ook voor hen beschikbaar maakt.