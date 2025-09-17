Microsoft-datacenter in Mexico draait voorlopig op gasgeneratoren

Mexico trekt de laatste jaren flink de aandacht van de grote techspelers. Bedrijven als Microsoft, Amazon en Google investeren er miljarden in nieuwe datacenters om de snelgroeiende Latijns-Amerikaanse markt te bedienen. Maar er is een probleem: het Mexicaanse elektriciteitsnet kan die groei nauwelijks bijbenen. Dat meldt Rest of the World.

In de industriestad Colón, in de staat Querétaro, moest Microsoft vorig jaar noodgedwongen zijn datacenter op gasgeneratoren laten draaien. De aansluiting op het lokale net is er pas tegen 2027 klaar, waardoor het bedrijf van de overheid groen licht kreeg om de faciliteit tijdelijk van stroom te voorzien met zeven krachtige installaties op aardgas. Microsoft is niet de enige die hier neerstrijkt: Google opende in 2024 een site in de regio en Amazon investeert nog eens vijf miljard dollar in een nieuw campusproject. Querétaro ontwikkelt zich razendsnel tot dé datacenterhoofdstad van Mexico.

Generatoren door stroomschaarste

Die snelle opmars kent echter een keerzijde. De regio kampt regelmatig met stroomonderbrekingen en kreeg in 2024 te maken met de zwaarste droogte in een eeuw tijd. Volgens de BBC slurpten Microsofts datacenters dat jaar alleen al 40 miljoen liter water op, een flinke last voor een gebied waar landbouw en lokale gemeenschappen al moeite hebben om genoeg water te krijgen.

Ook de druk op het elektriciteitsnet neemt toe. Extra datacenters zullen de kans op black-outs alleen maar vergroten. De vergelijking met de VS is snel gemaakt: ook daar worden datacenters vaak aangewezen als een van de grootste oorzaken van stijgende energiefacturen en knelpunten op het net.

Economische motor of bedreiging?

Microsoft, Amazon en Google benadrukken dat hun investeringen banen en nieuwe industrieën naar de regio brengen. Maar critici waarschuwen dat datacenters vooral de bestaande ongelijkheid rond toegang tot stroom en water versterken. Toen Meta in de Amerikaanse staat Georgia een nieuw datacenter opende, kwamen er berichten dat dorpsbewoners nauwelijks nog waterdruk uit hun kranen kregen.

In Mexico is de hoop dat de infrastructuur de komende jaren wordt opgeschaald, zodat de techreuzen tegen 2027 probleemloos op het elektriciteitsnet kunnen draaien. Tot die tijd zijn gasgeneratoren de enige manier om de datacenters operationeel te houden. Het is een noodoplossing die de fragiele balans tussen economische groei en lokale leefbaarheid blootlegt.