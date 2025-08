Microsoft is er als tweede bedrijf ooit in geslaagd om een beurswaarde van 4 biljoen dollar te halen. Dat gebeurde nadat beter dan verwachte bedrijfsresultaten werden gepresenteerd.

Het succes van Microsoft heeft uiteraard te maken met de AI-gekte die nog steeds volop woedt. Het bedrijf weet er optimaal van te profiteren omdat het exclusieve toegang heeft tot de modellen van OpenAI, waarmee het verschillende van zijn producten kan uitrusten. Dat heeft er inmiddels ook voor gezorgd dat de Azure-clouddiensten de grootste bron van inkomsten zijn geworden voor Microsoft, dat het cloudlandschap meer en meer domineert, ten koste van Google en Amazon.

Verder is Microsoft ook al een tijdje stevig aan het herstructureren. Duizenden jobs werden al geschrapt, terwijl de investeringen in AI opgeschroefd worden. Dat zou het bedrijf efficiënter moeten maken, wat aandeelhouders natuurlijk wel kunnen smaken. Even werd er gevreesd dat het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump roet in het eten zou gooien, maar dat is vooralsnog niet het geval. Microsoft laat al sinds september 2022 kwartaal na kwartaal nieuwe recordwinsten optekenen, waardoor ook de waarde van het aandeel nieuwe hoogtes blijft opzoeken.

Het aandeel van Microsoft tot nu toe in 2025

Microsoft gaat Nvidia achterna

Na de presentatie van de nieuwe, uitstekende bedrijfsresultaten schoot het aandeel van Microsoft ruim 8% de hoogte in, waardoor de waarde van het bedrijf op 4,14 biljoen dollar (6,63 biljoen euro) kwam te liggen. Inmiddels is de waarde wel weer wat gedaald, maar dat neemt niet weg dat Microsoft het tweede bedrijf ooit is dat zo’n waardering heeft gehaald.

Het eerste bedrijf dat de kaap van 4 biljoen dollar haalde, is Nvidia. Dat gebeurde zelfs nog niet zo heel lang geleden, op 9 juli. Het aandeel bereikte toen een nieuwe recordhoogte en maakte van Nvidia het eerste bedrijf ooit dat over de 4 biljoen dollar ging. Daarmee blijft de chipfabrikant een van de grootste en duidelijkste winnaars van het nieuwe tijdperk van AI.