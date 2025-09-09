Eindelijk duidelijkheid: waarom sommige SSD’s verdwijnen in Windows 11

Het is eindelijk duidelijk waarom er SSD’s verdwenen in de Verkenner en BIOS van Windows 11.

De voorbije weken klaagden heel wat Windows 11-gebruikers dat hun SSD’s plots onzichtbaar werden. De problemen doken op na de augustusupdate KB5063878, maar noch Microsoft noch SSD-maker Phison wilde de schuld op zich nemen. Volgens beide partijen viel het probleem niet te reproduceren en had de update er niets mee te maken.

De echte boosdoener

Nieuwe informatie wijst er nu op dat Windows niet de oorzaak is, maar wel foutieve firmware. In een Chinese Facebook-groep voor pc-hobbyisten (PCDIY!) werd ontdekt dat sommige SSD’s uitgerust waren met voorlopige firmwareversies die nooit voor eindgebruikers bedoeld waren. Precies die vroege versies blijken te haperen zodra de update KB5063878 wordt geïnstalleerd. Dat meldt Windows Report.

Phison-technici bevestigen intussen dat alleen SSD’s met die onofficiële firmware crashen. De consumentenversies die via officiële kanalen verkocht worden, draaien allemaal op stabiele, geteste firmware en zouden dus geen last mogen hebben.

Wat kun je doen?

Heb jij toch een SSD die verdwijnt na de update? Dan is de oplossing duidelijk: update de firmware. Maak wel eerst een back-up van al je gegevens, want een firmware-update kan foutlopen en dan ben je alles kwijt.

Firmware-updates voor SSD’s worden meestal verspreid via de software van de fabrikant of rechtstreeks via hun website. Bekende merken als Crucial, Kingston en Corsair bieden eigen tools aan waarmee je eenvoudig kan nakijken of er een update beschikbaar is. Gebruik je een minder bekend merk, dan loont het de moeite om de supportpagina te raadplegen of contact op te nemen met de fabrikant. Let er ook op dat een firmware-update vaak enkel werkt wanneer de SSD rechtstreeks via SATA of NVMe is aangesloten en niet via een externe behuizing.