Windows 11-update dan toch niet verantwoordelijk voor verdwijnende SSD’s

Het probleem van verdwijnende SSD’s lijkt dan toch niet veroorzaak door updates in Windows 11.

Het mysterie rond SSD’s die plots onzichtbaar worden voor het systeem, blijft zo voorlopig onopgelost. De techcommunity wees in eerste instantie meteen naar een recente Windows 11-update. Onterecht, zo blijkt nu. Zowel Microsoft als SSD-fabrikant Phison hebben na onderzoek geen enkele fout kunnen terugvinden in hun software of hardware.

De problemen die gebruikers meldden, deden zich meestal voor tijdens intensieve schrijfopdrachten, zoals het installeren van een grote videogame. Vooral SSD’s die al voor meer dan 60 procent gevuld waren en waarbij schrijfopdrachten van meer dan 50 GB werden uitgevoerd, zouden getroffen zijn. In de meeste gevallen werd de SSD na een herstart opnieuw zichtbaar, al bleef de schijf in zeldzame gevallen permanent onbruikbaar.

Onderzoek wijst voorlopig naar gebruikerskant

Om de zaak verder te onderzoeken, riep Microsoft gebruikers op om zich te melden. Tot op heden zijn er echter nauwelijks meldingen binnengekomen, wat erop wijst dat het probleem zich slechts in zeer beperkte mate voordoet. Phison voerde zelf meer dan 4.500 uur aan intensieve tests uit, verspreid over ruim 2.200 cycli, maar kon het probleem niet reproduceren. Ook van partners of klanten kwamen geen concrete klachten binnen.

De voorlopige conclusie is dat noch Windows 11, noch de getroffen SSD’s een structureel probleem vertonen. De oorzaak zou mogelijk liggen bij de omstandigheden waarin de drives gebruikt worden, zoals oververhitting of andere gebruiksfactoren. Voorlopig blijft het dus gissen, maar een grootschalig probleem lijkt alleszins niet.