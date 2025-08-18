Windows 11-update veroorzaakt problemen met SSD’s

De laatste beveiligingsupdate in Windows 11 zou bepaalde SSD’s onbruikbaar kunnen maken na het wegschrijven van grote bestanden.

De eerste meldingen kwamen van een gebruiker op X, die ontdekte dat SSD’s “plots verdwijnen uit het besturingssysteem” en dat zelfs de SMART-data (die normaal gezien de gezondheid van een schijf toont) niet meer uitleesbaar was. In sommige gevallen bleef de schijf wel zichtbaar, maar bleken de bestanden niet meer toegankelijk. Alles wijst volgens testers op een fout in de werking van de schijfcache, waardoor er een groot risico is op datacorruptie.

Het probleem lijkt vooral op te treden bij SSD’s die al meer dan 60 procent vol staan en wanneer er in één keer meer dan 50 GB aan data wordt weggeschreven. Ook harde schijven zouden soortgelijke symptomen kunnen vertonen. Vooral modellen met een Phison-controller zouden kwetsbaar zijn, waarbij DRAM-loze varianten sneller problemen geven.

Voorlopige lijst van risicoschijven

Volgens de gespecialiseerde site WccfTech zouden onder meer deze modellen getroffen kunnen worden:

Corsair Force MP600

SSD’s met de Phison PS5012-E12-controller

KIOXIA Exceria Plus G4

Fikwot FN955

SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D

Het is nog onduidelijk hoe wijdverspreid de problemen zijn, en Microsoft heeft zelf nog geen officiële reactie gegeven. Vermoed wordt dat de fout zit in een regressie op driver- of kernelniveau die lange, opeenvolgende schrijfacties verkeerd aanstuurt.

Wat kan je als gebruiker doen?

Tot er duidelijkheid is, wordt aangeraden om grote bestanden niet in één keer weg te schrijven als je een SSD hebt die in de risicocategorie valt. Wie een model met Phison-controller gebruikt, neemt best extra voorzorgsmaatregelen zoals frequente back-ups.

Het incident komt op een lastig moment voor Microsoft, dat miljoenen Windows 10-gebruikers overtuigt om de overstap naar Windows 11 te maken. Betrouwbaarheid is daarbij cruciaal, en problemen met datacorruptie zijn het laatste wat de techgigant nu kan gebruiken.

Het zit Windows 11-gebruikers opnieuw niet mee. Microsoft moest deze maand al een noodpatch uitbrengen omdat de nieuwste beveiligingsupdate in sommige gevallen niet wilde installeren.