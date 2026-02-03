Must-haves #21: OnePlus Pad Lite & LG C5

Niet elke gadget hoeft je omver te blazen met futuristische snufjes of duizelingwekkende specs. Soms vallen toestellen gewoon op omadt ze bijzonder goed doen wat er van ze verwacht wordt. Ook deze maand zetten we vier toestellen in de kijker die tot de absolute top behoren in hun klasse. De OnePlus Pad Lite is er voor wie een betaalbare tablet zoekt die je zonder nadenken elke dag uit de kast haalt. Met de LG C5 haal je een tv in huis die films en series écht tot hun recht laat komen. De Bose QuietComfort Ultra Earbuds zijn gemaakt voor wie onderweg even de wereld wil dempen, zonder in te boeten op geluid. En de Google Pixel 9a blijft trouw aan wat Pixels al jaren zo sterk maakt: een uitstekende camera en een Android-ervaring die gewoon prettig aanvoelt.

OnePlus Pad Lite

De OnePlus Pad Lite is de logische opvolger van de OnePlus Pad Go, al is het opvallend dat OnePlus die naam niet heeft doorgetrokken. Het concept blijft grotendeels hetzelfde: een betaalbare en compacte 11-inchtablet die niet goedkoop aanvoelt. Het 90Hz-scherm zorgt voor soepelere animaties en aangenamer scrollen dan bij veel andere budgettablets. Opvallend sterk is het updatebeleid, met vier Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates, iets wat je zelden ziet in deze prijsklasse. Qua prestaties doet de OnePlus Pad Lite wat je ervan mag verwachten. Surfen, video’s streamen, sociale media en lichte games verlopen vlot. Dit is geen laptopvervanger, maar split-screen met twee apps werkt prima en de integratie met OnePlus-smartphones maakt bestanden delen eenvoudig. De grootste troef is de batterij. Met 9.340mAh haal je bij gemiddeld gebruik makkelijk meerdere dagen en vaak bijna een week zonder opladen. Opladen kan met 33 W, wat degelijk is, al duurt het door de grote batterij wel even voor hij weer vol is.

Adviesprijs: 199 euro

LG C5

De LG C-serie staat al jaren bekend om zijn sterke balans tussen prijs, functies en beeldkwaliteit, en de LG C5 zet die lijn gewoon verder. Grote vernieuwingen blijven uit: afgezien van een kleine helderheidsboost en extra AI-functies lijkt hij sterk op de LG C4. Dat is geen nadeel, want de basis was al bijzonder sterk. De beeldkwaliteit is opnieuw uitstekend. Kleuren zijn krachtig en natuurgetrouw, zwarttinten diep en het contrast indrukwekkend, met veel detail in donkere scènes. Films en series zien er daardoor bijzonder overtuigend uit. Houd wel rekening met reflecties: in een fel verlichte kamer kan dat soms storend zijn. Voor gamers is de LG C5 opnieuw een topkeuze. Hij ondersteunt 4K/144Hz, VRR, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, Dolby Vision gaming en ALLM via alle vier de HDMI 2.1-poorten. De Game Optimizer en de zeer lage input lag van 9,2 ms maken hem ideaal voor snelle games. Ook webOS blijft een van de beste smart tv-platformen. Alles werkt snel en intuïtief. Het ingebouwde geluid is degelijk, al haal je met een soundbar duidelijk meer uit deze tv.

Adviesprijs: 999 euro

Bose QuietComfort Ultra Earbuds



Bij hun lancering waren de Bose QuietComfort Ultra Earbuds volgens ons te duur voor wat ze boden, maar dat beeld is intussen bijgesteld. Ze zijn regelmatig in korting te vinden en dankzij een software-update van juli 2024 kregen ze ook multi-point Bluetooth voor twee apparaten. Daardoor staan ze vandaag een stuk sterker in de markt. De absolute troef blijft de noise-cancelling. Die is ronduit indrukwekkend en overtreft probleemloos alle andere oordopjes in dit overzicht. Daarbovenop komt Boses Immersive Audio, dat met elke audiobron werkt, ongeacht of je luistert via smartphone, tablet of laptop. De oordopjes en case zijn nog steeds aan de grote kant, maar de pasvorm werd subtiel verbeterd en zit uiteindelijk comfortabeler dan voorheen. De batterijduur blijft echter een zwak punt. Je haalt ongeveer zes uur per lading, met nog enkele extra ladingen via de case. Draadloos opladen ontbreekt standaard en vereist een apart accessoire, wat in deze prijsklasse moeilijk te verantwoorden is.

Adviesprijs: 199 euro

Google Pixel 9a

De Google Pixel 9a leunt duidelijk aan bij de duurdere Pixel-modellen en dat merk je meteen aan het amoled-scherm, dat rechtstreeks afkomstig is van de Pixel 9. Dat is een groot pluspunt in deze prijsklasse. Minder geslaagd zijn de opvallend dikke schermranden, die het geheel een wat goedkopere uitstraling geven. Het nieuwe ontwerp voelt wel steviger aan, al zal de druppelvormige cameramodule niet bij iedereen in de smaak vallen. Op cameravlak stelt de Pixel 9a nauwelijks teleur. Foto’s en video’s zijn sterk vergelijkbaar met die van de Pixel 9, met vooral het verschil dat enkele professionele functies ontbreken die de meeste gebruikers toch zelden gebruiken. De 48MP-hoofdcamera is snel en consistent, terwijl de groothoekcamera vooral bij weinig licht wat ruis kan tonen. In zijn klasse presteert die echter bovengemiddeld. Wie hoopte op exact dezelfde AI-ervaring als bij de Pixel 9 en 9 Pro, moet wel een compromis slikken. Hoewel de Tensor G4-chip identiek is, beschikt de Pixel 9a over slechts 8GB RAM. Daardoor draait hij een eenvoudiger AI-model en ontbreken sommige functies.

Adviesprijs: 339 euro