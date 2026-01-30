De beste meshrouters: op naar betere wifi

Erger je je continu aan het wifibereik in huis? Een meshrouter biedt dan soelaas. We helpen je bij je keuze. Surf je nog via de router van je provider? Grote kans dat je dan niet overal in huis een sterk wifisignaal hebt. Meshrouters kunnen, zeker in grotere huizen of appartementen, uitkomst bieden. Maar welke moet je kiezen?

Mesh wordt door velen beschreven als de ultieme oplossing voor je wifi, maar het is zeker niet zo dat iedereen er nood aan heeft. Zeker in appartementen is een reguliere wifirouter, tot op een zeker formaat en afhankelijk van de plaatsing, sterk genoeg om overal een goed signaal te geven. Heb je een appartement van 70 tot 80 m² en staat je router centraal in je woning opgesteld, dan is een meshrouter vaak helemaal geen vereiste. In dat geval kijk je beter naar stevige ‘gewone’ routers. Woon je (iets) groter of heeft je woning meerdere etages, dan komt een meshrouter wel weer van pas en is het doorgaans de betere oplossing tegenover range-extenders of ‘domme’ accesspoints. Het grote voordeel van meshwifi is namelijk dat je een uitgebreid wifinetwerk kan opzetten, zonder de nadelen die bij range-extenders of accesspoints komen kijken. Bij de overgang tussen zulke netwerken merk je vaak dat de verbinding even wegvalt en ben je haast overgeleverd aan de wifigoden om te bepalen of je toegang krijgt tot het zwakke of het sterke wifisignaal.

Meestal heb je dan ook nog eens verschillende apps of managementportals nodig om de netwerken te beheren. Makkelijker wordt het er dus niet op, uitzonderingen zoals Ubiquiti daargelaten. Voor alledaagse gebruikers is mesh in dat opzicht veel eenvoudiger te gebruiken. Installatie en beheer gebeuren via dezelfde app. Bovendien bepalen meshrouters voortdurend zelf welke node de ideale verbinding biedt voor je apparaat. Je mag er, zeker bij de betere modellen, dus op vertrouwen dat je steeds een sterk wifisignaal hebt. En zo zijn er nog meer voordelen. Maar hoe werkt meshwifi nu eigenlijk precies en waar moet je op letten als je een meshrouter koopt? Eén ding is zeker: goedkoop is bij mesh toch ook vaak duurkoop.

Een voordeel van mesh is ook het beperkte verlies van wifisnelheid tussen de nodes, wat veel sterker is bij range-extenders of accesspoints.

Hoe werkt een meshnetwerk?

Het grote voordeel van een meshnetwerk is de naadloze samenwerking tussen de verschillende routers, bij mesh ook wel ‘nodes’ genoemd. Elke node integreert en werkt samen met de andere punten, wat onder meer te maken heeft met de centrale aansturing. De hoofdnode, die bij de router van je provider staat, berekent bijvoorbeeld waar jij je bevindt ten opzichte van de andere meshpunten en schakelt je als het ware door naar de node met de beste verbinding. Dat gebeurt naadloos, want bij een meshnetwerk zal je je verbinding niet zomaar verliezen. Dat heeft alles te maken met de 802.11r-wifistandaard, waarbij de ‘r’ staat voor roaming. Je kan met mesh vrij door het huis wandelen terwijl je altijd verbonden blijft, op voorwaarde natuurlijk dat er een node binnen bereik is. Van een oneindig bereik is bij wifi nooit sprake, maar beamforming zorgt er als onderdeel van meshnetwerken wel voor dat je continu het best mogelijke bereik hebt.

Beamforming zorgt, zoals de naam al doet vermoeden, dat er als het ware een ‘wifistraal’ op je apparaat wordt gericht. Wifirouters sturen hun signalen normaal gezien alle kanten uit, wat weliswaar zorgt voor een breed bereik, maar niet noodzakelijk voor een sterk signaal. Vergelijk het wifisignaal gerust met een reeks laserstralen. Schiet je die willekeurig een ruimte in, dan vang je er ongetwijfeld iets van op, maar er gaat ook veel verloren. Mesh pakt dit aan door de signalen zo goed mogelijk te focussen op je apparaten, met als gevolg een stabieler signaal en hogere doorvoersnelheden. Zoals gezegd creëer je er geen oneindig bereik mee en heb je voldoende meshnodes nodig om je woning volledig te dekken. Hoeveel dat er voor jouw woning zijn? Wij hanteren hiervoor steevast deze richtlijn:

Gemiddeld appartement (tot 80 m2) of compact rijhuis: 2 nodes tot 2 etages. Is er een derde etage, dan heb je er drie nodig.

Gemiddelde Belgische gezinswoning: minimaal 3 nodes tot 130 m2. Daarboven zijn al snel vier nodes nodig, al raden we aan eerst te bekijken of het met drie lukt.

Villawoning (150 m² of meer): minimaal 4 nodes. Ook hier raden we aan te starten met drie nodes en afhankelijk van je noden en het werkelijke bereik extra nodes aan te schaffen.

Hoeveel nodes je exact nodig hebt, hangt sterk af van de dikte van je muren en plafonds. Bij nieuwbouw zijn muren vaak meer dan 10 cm dik en zijn plafonds zodanig gewapend met metaal dat er nauwelijks signaal doorheen komt. Oudere woningen bevatten daarentegen vaker houten balken, waar het signaal veel makkelijker door geraakt. Onze adviezen zijn in dat opzicht vrij algemeen, maar kan je wel gebruiken als leidraad.

Wifistandaarden die er nu toe doen

Mesh heeft dus zeker zijn voordelen, maar ook binnen mesh zijn er nog tal van keuzes, vooral wat wifistandaarden betreft. Als je vandaag een meshkit in huis haalt, is Wi-Fi 6 het absolute minimum dat we aanraden, al geven we de voorkeur aan modellen met Wi-Fi 6E. Het grote voordeel daarvan is dat deze standaard dankzij de 6GHz-band toekomstbestendiger is en minder last heeft van interferentie van andere apparaten in je omgeving. Wi-Fi 6 moet het nog zonder die band stellen en heeft op dat vlak dus zijn beperkingen. Heb je nog geen apparaten in huis met Wi-Fi 6E? Geen zorgen: je volgende smartphone of laptop kan er zeker en vast gebruik van maken, met hogere datasnelheden en een stabielere verbinding als grote voordelen. Heb je een hoger budget, reken dan op minimaal 600 euro, dan kan je ook een Wi-Fi 7-kit in huis halen. Die routers zijn nog sneller, gaan bovendien beter om met een groter aantal apparaten en bieden een lagere latency. Wat je bij Wi-Fi 7 wel best in het achterhoofd houdt, is dat deze standaard vooral zijn voordeel toont als je een internetabonnement hebt met zeer tot zelfs extreem hoge datasnelheden. Ook lokaal, via wifi, content streamen vanaf een NAS-systeem kan er baat bij hebben.

Met of zonder backhaul?

Naast de mogelijke wifistandaarden let je best ook op of er een dedicated wifi-backhaul aanwezig is. Dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat eigenlijk om het transportsysteem van je gegevens tussen de meshnodes. Op modellen zónder backhaul verloopt dit transport via dezelfde banden die jij gebruikt om met het internet te communiceren. Je levert dan dus wat in op de maximaal haalbare internetsnelheid. Modellen mét backhaul presteren simpelweg beter. Meestal staat zulke informatie vermeld op de productpagina, maar je kan het soms ook herkennen aan meshrouters met een extra 2,4- of 5GHz-band. Daarnaast zijn er nog details zoals het aantal aansluitingen per node en de snelheid per poort. Let ook op wat de fabrikant zegt over software-updates.

Beveiliging van je wifinetwerk is cruciaal en sommige fabrikanten laten je op dat vlak al na twee tot drie jaar aan je lot over. Koop dus liever geen model dat al drie jaar in de winkelschappen ligt, zelfs al is het erg goedkoop. Goedkoop is in dat geval écht duurkoop. Laat je tot slot niet misleiden door indrukwekkende cijfers die fabrikanten soms voorleggen. Sommige routers halen volgens de verpakking snelheden tot 24 Gbps. Leuk, maar bedenk dat dit cijfer een optelsom is van alle wifibanden op de router. Dat kan je dus nooit met één apparaat tegelijk halen. Belangrijker is om te kijken wat de router per wifiband (2,4, 5 en 6 GHz) haalt en of MU-MIMO wordt ondersteund. Dat laatste is gelukkig intussen zo goed als standaard op alle meshrouters.

De beste meshrouters in 2026

TP-Link Deco XE75 Pro (6E)

De TP-Link Deco XE75 Pro is een ouder, maar nog altijd sterk meshsysteem dat Wi-Fi 6E gebruikt om een brede en snelle draadloze dekking in huis te bieden. Met een gecombineerde snelheid tot ongeveer 5,4 Gbps over drie banden (2,4, 5 en 6 GHz) en ondersteuning voor meer dan 200 apparaten, blinkt hij uit in omgevingen met veel verbonden toestellen. Het systeem biedt een dekking tot zo’n 670 m² dankzij de drie nodes en beschikt over een 2,5Gbps-poort voor snellere bedrade verbindingen. De AI-gestuurde meshtechnologie zorgt voor één samenhangend netwerk met één naam en wachtwoord, terwijl de installatie via de Deco-app eenvoudig verloopt. Hoewel de Deco XE75 Pro geen Wi-Fi 7 biedt, blijft dit model relevant voor gebruikers die een sterke prijs-kwaliteitverhouding zoeken zonder meteen voor de nieuwste standaard te kiezen.

Adviesprijs: Vanaf 350 euro (3-pack) – www.tp-link.com

Eigenschappen: Wi-Fi 6E, dekking tot 670 m2, gecombineerde datasnelheid van 5,4 Gbps, MU-MIMO, per node 3 ethernetaansluitingen (1x 2,5 Gbps), dedicated backhaul, (basis)beveiliging beperkte periode gratis.

TP-Link Deco XE75 V1 - Wifi-systeem (2 routers) - tot 5500 vierkante voet - maas - 1GbE - Wi-Fi 6E - multiband €265,72 Koop op Nl.fnac.be Nl.fnac.be TP-Link Deco XE75 Pro - Mesh WiFi - Tri-band - Wifi 6E - 5400 Mbps - 2-pack 4.5 €329,00 Koop op Bol Bol TP-Link Deco XE75 Pro AXE5400 Système Wi-Fi 6E maillé tri-bande pour toute la maison, 1 port 2,5 Gbit/s + 2 ports Gigabit, maillage piloté par l'IA, couvre... €394,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be

ASUS ZenWifi XT9

ASUS’ ZenWiFi XT9 is een tri-band-meshrouter met Wi-Fi 6 en is bedoeld voor grotere woningen waar één router tekortschiet, maar Wi-Fi 6E of Wi-Fi 7 nog overkill is. Met twee stations bestrijkt het systeem moeiteloos meerdere verdiepingen, terwijl de extra 5GHz-band zorgt voor een stabiele verbinding tussen de nodes. Daardoor blijven ook op afstand de snelheden hoog. ASUS levert zijn bekende AiMesh-platform mee, waardoor je het systeem later eenvoudig kan uitbreiden met andere ASUS-routers. Handig als je woning groter wordt of je netwerk zwaarder belast raakt. Ook aan bedrade aansluitingen is gedacht: de hoofdnode beschikt over een 2,5Gbps-WAN-poort voor snelle glasvezelabonnementen en een usb-poort voor bijvoorbeeld een externe harde schijf. Installatie en dagelijks beheer verlopen via de ASUS Router-app, zonder verplichte abonnementen voor basisbeveiliging.

Adviesprijs: vanaf 500 euro (2-pack) – www.asus.com

Eigenschappen: Wi-Fi 6E, dekking tot 530 m2, gecombineerde datasnelheid van 4,8 Gbps, MU-MIMO, per node 4 ethernetaansluitingen (1x 2,5 Gbps), dedicated backhaul, gratis basisbeveiliging.

ASUS ZenWiFi XT9 - Wifi-systeem (2 routers) - tot 5700 vierkante voet - maas - GigE, 2.5 GigE - Wi-Fi 6 - Tri-Band €429,99 Koop op Nl.fnac.be Nl.fnac.be ASUS ZenWiFi BQ16 - Mesh WiFi - WiFi Versterker - WiFi 7 - Quad-Band - 25000 Mbps - 2-Pack 4.5 €1.049,00 €899,00 Koop op Bol Bol ASUS ZenWiFi XT9 Blanc - Pack de 2 - Système Wi-FI 6 AX Mesh, Tri-Bande, 7800 Mbit/s, 530m2, AiProtection avec TrendMicro à Vie, Port WAN/LAN 2,5 Gigabit + 3... Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be

TP‑Link Deco BE65 Pro

De TP-Link Deco BE65 Pro vertegenwoordigt mede de toekomst van meshnetwerken met Wi-Fi 7, waarbij tri-band-snelheden tot ongeveer 11 Gbps haalbaar zijn. Dit systeem combineert draadloze en bedrade backhaul-opties, ondersteunt multi-link-operaties (gelijktijdig gebruik van meerdere banden) en maakt gebruik van bredere 320MHz-kanalen om hogere doorvoersnelheden en een lagere latency te bereiken. Dat is vooral interessant voor huishoudens met gigabit-plus-internet of waar veel wordt gestreamd en gegamed tegelijk. Met twee 5Gbps-poorten en één 2,5Gbps-poort per unit kan je ook bedraad optimaal profiteren van multi-gig-abonnementen. De Deco-app fungeert opnieuw als centraal beheerpaneel en biedt heel wat functies, al is een deel daarvan slechts tijdelijk gratis. De meshkit zorgt in elk geval voor een sterke en consistente dekking en elimineert dode wifizones.

Adviesprijs: Vanaf 650 euro (3-pack) – www.tp-link.com

Eigenschappen: Wi-Fi 7, dekking tot 700 m2, gecombineerde datasnelheid van 11 Gbps, MU-MIMO (4 antennes), per node 3 ethernetaansluitingen (1x 5 Gbps), dedicated backhaul, (basis)beveiliging beperkte periode gratis.